Emekliler,TBMM'yi göreve çağırdı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Emekli-Sen üyesi bir grup, taleplerini içeren faksları, Meclis\'te grubu bulunan siyasi partilere gönderdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), ülke genelinde eş zamanlı olarak eylem yaptı. İzmir\'de de Konak\'ta bulunan PTT önünde bir araya gelen Emekli-Sen Konak ve Buca şubelerinin üyeleri, Meclis\'te grubu buluna siyasi partileri göreve çağırdı. Meclis\'in bir an önce toplanması gerektiğini belirten emeklilere, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da destek verdi.

Açıklamayı yapan Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Kadir Altanhan, ülkeyi yönetenlerin, ekonomideki yaşananları, ABD ile rahip gerginliğine dayandırdığını belirterek, \"Bu kriz gelir geçer bir kriz olarak algılatılmaya çalışılmakta. Her ne kadar böyle gösterilmeye çalışsalar da, bu kriz bağıra bağıra gelen bir krizdir\" dedi. Altanhan, \"Bu günlerde, halkın iradesinin temsilcisi olan TBMM\'nin tatilde olması, toplumun parlamentoya güvenini sarsacak ve parlamentonun gereksizliği algısına yol açabilecek, tehlikeli bir uygulamadır\" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da yaşanan ekonomik durumun sadece emeklilerin değil tüm Türkiye\'nin sorunu olduğunu belirtti. Beko, \"Ekonomik Sosyal Konsey derhal toplanmalı. TBMM\'de siyasi parti ile ekonomistler acilen bir araya gelmeli\" dedi. Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik anlamda ilişkilerin sona erdiğini, Türkiye\'nin 52 ülke ile küs olduğunu öne süren Beko, başta Ortadoğu ve Avrupa ile barış sağlamak gerektiğini dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Yurtta sulh dünyada sulh\' sözünü de anımsatan CHP\'li vekil Beko, ülkenin zor günlerden geçtiğini, ortak akla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Açıklamanın ardından, emekliler TBMM\'de grubu bulunan siyasi partilere faks gönderdi.



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