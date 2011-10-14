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Politika

Emeklilerin sorunları Meclis gündeminde  TBMM (A.A)

14 Ekim 2011 15:23

-Emeklilerin sorunları Meclis gündeminde  TBMM (A.A) - 14.10.2011 - MHP, emeklilerin sıkıntılarının belirlenmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ile Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, Türkiye'de 5 milyon 681 bin 663 SSK emeklisi, 1 milyon 781 bin 206 Bağ-Kur emeklisi ve 1 milyon 821 bin 357 emekli sandığı emeklisinin bulunduğu belirtildi. Emeklilerin maaşlarının düşük olması, banka promosyonlarından yararlanamamaları, hastanelerde katkı payı ödemeleri gibi sorunlarının belirlenmesi, giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması talep edildi. Önergenin gerekçesinde, Hükümetin çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir uçurumunu artırdığı, söz verdiği halde intibak yasasını çıkartmadığı ve emekliyi mağdur etmeye devam ettiği savunuldu.  Kamuda çalışan işçi ve memurlara verilen banka promosyonlarının emeklilere verilmediği ifade edilerek, ''Sosyal Güvenlik Kurumu; bankalar ile protokol yaparak, banka promosyonlarından emeklileri de yararlandırmalıdır'' denildi.

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