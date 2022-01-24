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Emeklilerin maaş farklarının ne zaman ödeneceği belli oldu

Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak

24 Ocak 2022 12:32

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

 

Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltilirken, 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

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