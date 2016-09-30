Emeklilerin 3 yıllık promosyonları toplu olarak ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi. Tarafların vardığı anlaşmaya göre, verilecek promosyonda emeklilerin aylık miktarları belirleyici olacak, 3 yıllık promosyonlar toplu olarak ödenecek, ilk ödemeler bu yıllın sonunda yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, emeklilerin, 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesiyle kamuda çalışanların maaşları karşılığında aldığı banka promosyonunun, emeklilere de aylıkları karşılığında verilmesi talebiyle gündeme gelen tartışmalar, AKP'nin konuyu seçim beyannamesine taşımasıyla ciddiyet kazanmıştı.

Asgari ücretin bin 300 liraya yükseltilmesi, emekli aylıklarına zam yapılması ve ticari faaliyette bulunan emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin kaldırılması gibi seçim sürecindeki vaatlerini hayata geçiren hükümet, emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi vaadini de hayata geçirmek üzere.

Promosyon 450 ile 900 lira arasında olacak

SGK ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yaklaşık 6 aydır yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve böylece emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda banka promosyonu verileceği öğrenildi.

Promosyon miktarında emeklilerin aylıkları belirleyici olacak. Yani aylığı yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon verilecek. Emeklilere promosyon kapsamında toplu olarak 3 yıllık ödemenin yapılması ve ilk ödemelerin bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Faruk Çelik ve Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemlerinde de konuşulan ve çözüme kavuşturması yönünde çaba harcanan promosyon konusu önümüzdeki ay sonuçlandırılacak.

Toplam 152 milyar liralık ödeme yapılmıştı

SGK tarafından 2015'te 485 bin 410'u yaşlılık, 11 bin 847'si malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 497 bin 257 kişiye emekli aylığı bağlanmıştı.

Sisteme yeni dahil olanlarla birlikte geçen yıl emeklilere aylıkları kapsamında toplam 152 milyar lira ödeme, bankalar aracılığıyla yapılmıştı.