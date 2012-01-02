Emeklileri ilgilendiren yasada imzalar atıldı!

T24

'Yargı hızlanacak'



Arınç, Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunda, Uludere'de 35 kişinin vefatıyla sonuçlanan olayın bütün yönleriyle görüşüldüğünü söyledi.Bakanların kendi alanlarıyla ilgili kanun tasarısı taslaklarının da görüşüldüğünü belirten Arınç, Van depreminden sonra, Türkiye'de bütün afet riski altındaki alanların kentsel dönüşümü konusunda bir kanun tasarısı hazırlandığını, bunun taslağının müzakere edildiğini, bugün imzaya açıldığını, en kısa sürede TBMM'ye gönderileceğini kaydetti.Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinin kapsamlı bir şekilde, bakanlık, idare ve belediyelerle ilişkili olarak düzenlendiğini belirten Arınç, ''Maddi kaynağı da temin edilmiş durumda. Sürecin bir an önce başlaması ve Türkiye'de kangren haline gelmiş bu konunun en küçük detaylarına kadar gerçekleştirilmesi arzu ediliyor'' dedi.Pek çok kesimi ilgilendiren, çalışanlar arasında ''İntibak Yasası'' olarak adlandırılan konu hakkında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, hazırlanan taslağı Bakanlar Kuruluna sunduğunu ifade eden Arınç, taslağın Bakanlar Kurulunca kabul edilerek imza altına alındığını belirtti.Arınç, şunları kaydetti:''Yıllardan beri sürüncemede kalan ve hükümetimiz tarafından ele alınarak bir an önce kanunlaştırılmasını istediğimiz, emeklilerin farklı statülerde farklı maaş almaları ve refah payı ödenmemiş kesimlerin intibaklarının yapılarak gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu tasarımızın ana özeti 2000 yılı öncesinde bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının prim ödeme gün sayıları üzerinden ve gelişme payı, yani refah payı da dikkate alınarak yeniden hesaplanması öngörülmektedir. Sayısal olarak bunun 2,5 milyon civarında olduğu biliniyor.Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız tarafından takdim edilen bir diğer taslak da görüşüldü ve kabul edildi. Bu da 12 Eylül 2010 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliğiyle Kamu Görevlileri Sendikalarının artık toplu görüşme değil, toplu sözleşme yapacakları gerçekleştirilmişti. Bunun yasal dayanağını taslak haline getirdiler Sayın Bakanımız takdim ettiler. Bu da imzalandı. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun Tasarısı taslağı da TBMM'ye sevk edilmek üzere karar altına alındı.''Toplantıda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de takdimlerinin olduğunu ifade eden Arınç, ''Bu yargının hızlandırılması, özellikle icra iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısıdır. Bu da yine kişiler hakkında çok önemli değişiklikler getiriyor. Hem masrafların azaltılmasını hem yargının hızlandırılmasını hem de alacak ve borçluların haklarının korunmasını dikkate alan çok önemli bir taslak. Bu da imzalandı ve TBMM'ye gönderilmek üzere kararlaştırıldı, tasarı haline geldi'' diye konuştu.Arınç, diğer bazı konularda da takdimlerin olduğunu ancak bunların kesinleşmediğini, bunlarla ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.