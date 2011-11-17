-Emeklilere promosyonda sonuç alınamadı TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, SGK yetkililerinin, bankalardan, emeklilere promosyon ödenmesi konusunun tekrar gözden geçirilmesini talep ettiklerini ancak bir sonuç alınamadığını bildirdi. MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in soru önergesini yanıtlayan Çelik, SGK tarafından her ay yaklaşık 9 milyon 800 bin emekli ve hak sahibine 3'ü kamu bankası olmak üzere 21 banka ve PTT aracılığı ile ödeme yapıldığını belirtti. Çelik, aylık ödemelerin yüzde 95'inin, 3 kamu bankası ile PTT şubelerinden gerçekleştiğini ifade etti. Bankalar arası uygulama farklılıklarını gidererek SGK'nın nakit yönetimini kolaylaştıran bir anlayışla 2009 yılında yeni protokollerin imzalandığını anımsatan Çelik, söz konusu protokol gereğince, aylıkların, ödeme gününden 2 iş günü önce aktarıldığını, bu ödemeler karşılığında bankalara herhangi bir komisyon ödenmediğini belirtti. Çelik, ancak PTT'ye binde 3 oranında komisyon ödemesi yapıldığını kaydetti. Emeklilerin aylık aldıkları banka ya da şubelerini diledikleri zaman değiştirebildiklerini belirten Çelik, SGK'nın bu konuda herhangi bir yönlendirme yapılmadığını ifade etti. SGK'nın, çok sayıda banka ile aylık ödenmesi konusunda protokol imzalayarak hizmetin etkin, verimli ve yerinde sunulmasını sağlamayı amaçladığını kaydeden Çelik, şu ifadelere yer verdi: ''Bankalar, müşterilerine, kendilerine sağladıkları kazanca göre bazı avantajlar sağlamaktadır. Emeklilerin çoğu, aylıklarının tamamını ödeme gününde bankadan almaktadır. Bankalar ile yapılan emekli maaşlarının ödenmesine ilişkin protokollerde, promosyon ödeneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bakanlıkça bu yönde hiçbir açıklama yapılmamasına rağmen, basında, emeklilere promosyon ödeneceğine yönelik yoğun haberler yer almıştır. Bu haberler emeklilerin SGK'dan beklenti içine girmelerine neden olmuştur. Bunun üzerine SGK yetkilileri, bankaların görüşlerini almıştır. Banka yetkilileri, emekli aylığı ödemelerinden cüzi kazanç sağladıklarını, emekli grubun bankacılık faaliyetlerinden dolayı bankaya bir getirisinin bulunmadığını, hiçbir şekilde emeklilere promosyon ödenmesinin mümkün olmadığını ifade etmişlerdir.'' Çelik, SGK yetkililerinin, kurumun, bankalar üzerinden yüksek miktarlarda işlem gerçekleştirdiğini, bu kadar yüksek tutarların bankacılık sistemi açısından mutlaka bir getirisinin bulunduğunu anlattıklarını ve emeklilere promosyon ödenmesi konusunun tekrar gözden geçirilmesini talep ettiklerini, ancak bir sonuç alınamadığını bildirdi.