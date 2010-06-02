Emeklilere iyi haber

T24- DİSK'e bağlı Emekli Sen, emekli maaşlarından yapılan ilaç ve muayene kesintisinin iade edilmesi ve konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınması talebiyle Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi'ne dava açtı.



Dava, Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen adına Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi'nde açıldı. Dava dilekçesinde, 5510 sayılı yasa çıkana kadar emeklilerden ilaç ve muayene kesintisi adı altında herhangi bir kesinti yapılmadığı, bu kanunla, kazanılan hak niteliğinde olan uygulamanın değiştiği ifade edildi. Dilekçede, cüzi rakamlarla başlayan uygulamanın hem ücret artışı hem de yaygınlaştırılmak suretiyle sağlık hizmetlerinin ücretli hale getirildiği belirtildi.



Dilekçede, emekli maaşından alınan muayene ücretlerinin iade edilmesi talep edilerek, uygulamanın hukukun genel ilkeleri ve Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede şunlar yer aldı: "2006 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çıkana kadar çalışanla kurum arasında çalışma hayatının başlaması ile akdi bir ilişki kurulmuştur. Buna göre müvekkil adına, işçi ve işveren belirlenen primi ödeyecek, buna karşılık ise kurum, emeklilik, iş kazası, meslek hastalığı gibi güvenceler ile birlikte ücretsiz sağlık hizmeti ve ilaç sağlayacaktır. Taraflar arasında kurulan akdi ilişki bu şekilde tüm çalışma hayatı boyunca sürmüştür. Müvekkil yasal yükümlülüğünü yerine getirerek emekli olmuştur. 5510 sayılı düzenleme kurum lehine tek taraflı olarak değiştirilmiştir. Bu durum tarafların arasında kurulan akdi ilişkiye aykırıdır. Hukukun genel ilkeleriyle açık bir çelişki ortaya çıkmıştır."



Dilekçede ayrıca, sağlık yardımlarından yararlanılması sırasında, katkı payı adı altında yapılan kesintinin hukukun evrensel ilkelerine, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna aykırı ve konunun Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi istendi.