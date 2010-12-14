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Politika

EMEKLİLERE İKRAMİYE TEKLİFİ TBMM (A.A)

14 Aralık 2010 15:05

-EMEKLİLERE İKRAMİYE TEKLİFİ TBMM (A.A) - 14.12.2010 - CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, emekli memur, işçi, dul ve yetimlere yılda iki defa ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre, Devlet Memurları Kanununa tabii memur emeklileri, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı alan işçi, dul ve yetimlere yılda iki defa ''Asgari Geçim Desteği İkramiyesi'' adıyla birer maaş tutarında ödeme yapılacak. Teklifin gerekçesinde, Türk-İş'in verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 2 bin 807 TL, açlık sınırının ise 862 TL olduğu belirtildi. Türkiye Kamu-Sen'in asgari geçim endeksi sonuçlarına göre, tek kişinin yoksulluk sınırının bin 500 TL, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin ise 3 bin 12 TL olduğu ifade edilen gerekçede, ''En düşük emekli maaşı 898 TL'dir. Bu durum dul ve yetimler için daha da vahimdir'' denildi.

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