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Ekonomi

Emeklilere ek ikramiyeler yatmaya başladı; son başvuru tarihi 27 Ocak

Memur emeklisi vefat etmişse, hak sahipleri başvuruda bulunabiliyor

18 Eylül 2017 18:29

Kamuda 30 yılın üzerinde çalışıp emekli olanlar, başvurularını yaparak,her tam hizmet yılı için ödeme alıyor.408 bin memur emeklisinin ek ikramiye farkları yatmaya başladı. Başvuru yapmayanlar için son tarih 27 Ocak.

Bu yasa kapsamında memur emeklisi eğer vefat etmişse, hak sahipleri aynı şekilde başvurarak ikramiyeyi alabiliyor.

Son tarih 27 Ocak

Duvar'da yer alan habere göre emeklilerin hak kaybına uğramamak için 27 Ocak’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapması gerekiyor. Ancak daha önce SGK’ya başvuru yapılmış ise başka bir işlem yapılması gerekmiyor.

SGK’nın verdiği bilgiye göre; yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş.

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