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Ekonomi

Emeklilere 5 milyar TL promosyonda 'fatura ve kart' şartı kalktı

Bakan Müezzinoğlu: Emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, yalnız bir protokol yapacaklar

24 Şubat 2017 16:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, önümüzdeki üç ayda emeklilere bankalar tarafından ödenecek olan 5 milyar TL promosyonda fatura ile kredi kartı veya kredili mevduat hesabı şartlarının tümden kaldırıldığını açıkladı. 

Promosyondan yararlanmak için 3 yıl aynı bankadan emekli maaşı almak yeterli olacak

 

11 milyon 750 bin emekliyi kapsayan promosyon ödemeleri 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira şeklinde yapılacak.

"Yalnız bir protokol yapacaklar"

Müezzinoğlu'nun konu hakkındaki açıklamaları şöyle:

"Emekliler bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim. Bankalar yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum.' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok."

TEB Yatırım analistleri daha önceki koşullar üzerinden yaptıkları değerlendirmede, bankaların maliyetlerini üç sene içinde amorti edeceğini hesaplamıştı.

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