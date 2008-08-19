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Emekliler zam istiyor

Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği, tüm emeklilere seyyanen 200 YTL zam yapılması talep etti.

19 Ağustos 2008 03:00

Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, tüm emeklilere seyyanen 200 YTL zam yapılması talep edildi.

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir ve Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Yücel Coşkun tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, memurlara, 103-264 YTL arasında değişen miktarlarda ek ödeme sağlandığı anımsatıldı.
Daha önceki hükümetlerin uygulamalarında, memurlara yapılan zamların emeklilere de yansıtıldığı ifade edilen açıklamada, "AKP hükümetince bu uygulama yapılmayarak, emekliler bu artışlardan faydalandırılmamakta üvey evlat muamelesi görmektedir" denildi.
Emeklilerin yüzde 70'inin açlık, geriye kalanının yoksulluk sınırı altında aylıklarla güç şartlarda yaşam mücadelesi verdiği belirtilen açıklamada, "Sayın Başbakan'a sesleniyoruz: Emeklilerin feryatlarına
kulak veriniz. Sadece memur emeklilerine değil, tüm emeklilere seyyanen 200 YTL zam yapılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, emeklinin ahını alan iktidarın ömrü uzun olmaz" ifadelerine yer verildi.

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