Emekliler sağlık reformunu protesto etti

T24 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan grup, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kadar sloganlar eşliğinde yürüyerek, ''Sağlık Reformu''nu protesto etti.



Hastane bahçesinde açıklama yapmak isteyen grup, bir süre, yer konusunda polisle tartıştı.



Polisin yoğun önlem aldığı alanda basın açıklamasını yapan DİSK Emekli-Sen İstanbul 3 NO'lu Aksaray Şubesi Başkanı Rahime İldemir Bayrak, sağlıkta dönüşüm programıyla, AK Parti'nin, 2002 yılında iktidara gelirken sağlık ve sosyal güvenlikle ilgili birçok vaatte bulunduğunu ifade etti.



Bayrak, ''Bu vaatlerle başlayan çalışmalar sonucunda, 8 yıllık AK Parti iktidarında, sağlık hizmetlerinin reform ve dönüşüm adı altında özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi, sağlık, sosyal güvenlik alanının rant alanı haline getirilmesinde epey yol alındı'' dedi.





"Hastaneler işletme haline geldi"



Sağlık ve sosyal güvenlik alanında yaşanan dönüşümle genel sağlık sigortasının, sağlığın piyasadan alınmasının aracı olarak hayata geçirildiğini ileri süren Bayrak, ''Kamu, sağlık hizmeti sunumundan çekildi, yerine özel sağlık sistemi kuruldu. Hastalar müşteri, hastaneler işletme haline geldi. Özel hastanelere ilave ücret ödenmeye başlandı. Bu yıkımla, sağlık bir hak olmaktan çıkarıldı'' diye konuştu.



Bayrak, grubun basın açıklamasının ardından, stant kurup, bildiri dağıtacaklarını ve eylemlerini akşama kadar sürdüreceklerini belirtti.





