Emekliler ne kadar zam alacak?

T24 - Asgari ücrete gelecek yüzde 5.1'lik (29 TL) zammın ardından emekli maaşlarına gelecek zam miktarı da belli oldu. Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına yansıtılacak olan yüzde 4'lük zam oranı ile emekli maaşlarında bir miktar artış yaşanacak.





Yüzde 4 zam



Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık alan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere 2011 yılı Temmuz ödeme döneminde TÜFE oranına bakılmaksızın yüzde 4 oranında zam yapılacak.



Buna göre yüzde 4'lük zam ile işçi emeklisinin maaşına Temmuz'da 28.5 TL zam yapılacak. İşçi emeklisinin bu ayda eline 739 TL geçecek. SSK tarım emeklisine ise 22.2 TL zam yapılacak. SSK tarım emeklisinin eline Temmuz ayında 577.5 TL geçecek. Bağ-Kur esnaf emeklisinin ise maaşı Temmuz'da 23 TL artışla 597 TL'ye ulaşacak. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı ise 17.4 TL artışla 451.5 TL'ye yükselecek.





Yıl sonu itibarı ile artış oranları



506 Sayılı Kanun çerçevesinde emekli maaşı alan bir işçinin Ocak ayında 710.5 TL olan maaşı, Temmuz'da ise 739 TL'ye çıkacak. Bu rakamla işçi emeklisi maaşının yılsonu artış tutarı 90.8 TL'yi, yıl sonu artış oranı ise yüzde 14'ü bulacak.



2925 sayılı Kanun çerçevesinde aylık alan SSK tarım emeklisinin ise Ocak'ta 555,3 TL olan maaşı Temmuz'da 577,5 TL'ye yükselecek. Yılsonu itibariyle artış oranı yüzde 17.3, artış tutarı ise 85,2 TL olacak.



1479 Sayılı Kanun kapsamında Bağ-Kur esnaf emeklisinin Ocak ayında aldığı 574 TL, Temmuz'da 597 TL'ye ulaşacak. Yıl sonu itibariyle artış oranı yüzde 16.8, yıl sonu artış tutarı 86 TL'ye ulaşacak.



2926 Sayılı Kanun kapsamında Bağ-Kur tarım emeklisinin Ocak'ta 434,1 TL olan maaşı Temmuz'da 451,5 TL'ye yükselecek. Yılsonu itibariyle artış oranı yüzde 21,7 oranında, yıl sonu artış tutarı yüzde 80,4 TL olarak uygulanacak.





