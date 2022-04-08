Emekliler, maaşlarına ek zam talep etmek için Ankara’ya yürüyecek

Türkiye'nin dört bir yanından emekliler, hayat pahalılığını protesto etmek ve maaşlarına ek zam talep etmek için Ankara’ya yürüyecek. 15 Nisan'da başlayacak olan yürüyüş, 16 Nisan’da Ankara Anıt Park'ta düzenlenecek mitingle sonlanacak.

Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası, emekli maaşlarına insanca yaşanabilecek düzeyde ek zam yapılması, temel tüketim mallarına gelen zamların geri çekilmesi ve emekli sendikalarının örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması talebiyle Ankara'ya yürüyecek.

Demokratik kitle örgütleri ve halkın davet edildiği yürüyüşün Karadeniz kolu Hopa’dan, Akdeniz kolu Mersin ve Antalya’dan, Ege kolu İzmir’den, Marmara kolu İstanbul’dan ve İç Anadolu kolu Kayseri’den başlayacak. Yürüyüşün sonunda emekliler, 16 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’te Ankara Anıt Park’taki mitingde buluşacak.

"Açlık sınırının yarısını alan emekliler var"

ANKA Haber Ajansı’ndan Eda Sönmez'e konuşan ve Ankara’da yapılacak mitinge emeklileri davet eden Tüm Emekli Sendikası Kadıköy Şube Başkanı Hıdır Kurtulmaz, şunları söyledi:

"Biz emekliler, açlık sınırında değil ölüm sınırındayız. Artık yeter. Ülkemizdeki 13 milyonu aşkın emeklinin 8 milyonu 3 bin liranın altında aylık almaktadır. Asgari ücretin 4 bin 258 lira, açlık sınırının 5 bin lira, yoksulluk sınırının ise 16 bin lira olduğu ülkemizde açlık sınırının yarısını ancak alan emekliler var. Özellikle yılbaşından bu yana kış mevsiminin en önemli gideri olan doğal gaz başta olmak üzere elektrik, akaryakıt ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar, bırakalım geçinebilmemizi nefes almamızı bile mucize haline getirdi. Bayram ikramiyesi adı altında yılda iki sefer dini bayram öncesi verilen para, bayram harçlığına dönüşmüş durumdadır.

"Ülkemizde demokrasi istiyoruz"

Özellikle sağlıkta özelleştirmenin yaygınlaşmasıyla beraber, kamusal bir hak olan ve çalışırken hizmet alıp almadığımıza bakmaksızın her ay kesintisini ödediğimiz sağlık hizmetlerinin her aşamasında katkı payı alınmaktadır. Evrensel ve uluslararası hukuk kurallarına ve Anayasa’mıza göre temel bir insan hakkı olan örgütlenme ve sendika hakkını kullanmamızın önüne hem idari hem de yasal engeller çıkarılmakta, haklarımızı savunmak için kurduğumuz sendikalarımız, imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmeler dikkate alınmadan hukuk dışı bir şekilde kapatılmaktadır. Ülkemizde demokrasi istiyoruz. İnsanca bir yaşam, barış içinde, kardeşlik içinde bir ülke istiyoruz. Yoksullukta değil, açlıkta hiç değil, onurlu ve insanca bir yaşamda eşitlik istiyoruz.

"Sen yoksan biz eksiğiz"

Bu taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmak, ilgili yerlere sesimizi ve demokratik tepkimizi göstermek için 15 Nisan 2022 saat 13:00'te Kadıköy İskele Meydanı'nda yapacağımız basın açıklamamızla yola çıkarak, 16 Nisan 2022 tarihinde Ankara mitinginde olacağız. Bütün emeklileri ve halkımızı davet ediyoruz. Sen yoksan biz eksiğiz."

Emeklilerin 5 maddelik talepleri şöyle:

- En az emekli aylığı 5 bin 200 TL olmalı ve 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekli aylıklarına en az yüzde 60 oranında zam yapılmalıdır.

- Yılda iki sefer verilen ikramiye sayısı dörde çıkarılmalı ve ikramiyeler bir maaş tutarında olmalıdır.

- Sağlık hizmetlerinden alınan katkı payları kaldırılmalı, sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır.

- Yılbaşından bu yana başta elektrik, doğal gaz ve akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalıdır.

- Sendikal haklarımızı kullanma önüne çıkarılan bütün engeller kaldırılmalıdır.