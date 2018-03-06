Emekliler, kendilerine özel TOKİ ile ev sahibi oldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde TOKİ tarafından \'emeklilere özel\' inşa edilen bin 201 konutun stokta kalan 133\'ü, kura ile sahiplerini buldu. Talihlilerden emekli Gonca Gülgören, 29 yıldır kirada oturduğunu belirterek, \"Ümidimi kesmiştim, çok sıkıntılı bir anda ev sahibi olduk. Çok mutluyum\" dedi.

Merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye mevkiinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından emeklilere özel inşa edilen bin 201 konutun stokta kalan 133\'ü için ikinci çekilişi, Uludağ Üniversitesi Şehit Polis Hüseyin Akyüz Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Konutlar için 2016 yılının başında yapılan ilk kura çekiminin ardından teslim alınmayan veya çeşitli sebeplerle stokta kalan, fiyatları i83 bin lira ile 119 bin lira arasında değişen 133 konut için 11 bin 755 emekli başvuru yaptı. Kura sonunda 133 daire için 133 asil ve 100 yedek hak sahibi belirlendi.

ŞANS SON ANDA GELDİ

Daha önce yapılan bin 201 konut için başvuran, ancak kurada adı çıkmayan emekli Gonca Gülgören\'e bu kez talih güldü. 29 yıldır kirada oturan Gülgören, kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Ben artık ümitlerimi kesmiştim. Çok sıkıntılı bir anda daire sahibi olduk. Çok mutluyum. Zaten rüyamda biri bana \'Git git. Bugün çok mutlu olacaksın\' demişti. Aslında hastaydım ama çıkıp geldim. 29 senedir kirada oturuyorum. Şans son anda geldiği için çok mutluyum. Tam ümitlerimizi kesmişken, eşime yeni bir ümit var içimde dedim. O da \'Bize çıkmaz\' dedi, ama çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

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