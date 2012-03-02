Emekliler intibak zammını ne zaman alacak?

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İntibak Yasası kapsamındaki 1 milyon 917 bin 186 emeklinin ilk zamlı maaşlarını Ocak 2013’te alacaklarını söyledi. Bakan Çelik, 1 milyon 100 bin emeklinin maşına 100-340 TL arasında ve 800 bin emeklinin maaşına ise 100 TL ve altında miktarlarda zam yapılacağını açıkladı.

Bakan Çelik, 1 milyon 100 bin emeklinin maşına 100-340 TL arasında ve 800 bin emeklinin maaşına ise 100 TL ve altında miktarlarda zam yapılacağını açıkladı.

Bakan Çelik, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunulan "İntibak Yasası"na ilişkin NTV’nin sorularını yanıtladı.

İntibak kapsamındaki 2000 öncesi emekli olan 1 milyon 905 bin SSK emeklisi ile 12 bin 186 Bağ-Kur emeklisinin ilk zamlı maaşlarını Ocak 2013’te alacaklarını söyleyen Bakan Çelik, "İntibak neden Emekli Sandığı emeklilerini kapsamıyor, neden Bağ-Kur’luların bir kısmını kapsıyor" şeklindeki soruya, "Emekli Sandığı emeklileri 1990’da da 2000’de de 2008’de de emekli olsalar, emekli aylıklarına intibak gerektirecek bir düzenleme söz konusu değil. Yani gösterge ve katsayı esasında emeklilik 1990’da da 2000’de de 2008’de de aynı. Bağ-Kur’lular için de aynı şey geçerli. Bağ-Kur’da da basamak sistemi var. Bir vatandaşımız altıncı, sekizinci, onuncu, yirmi dördüncü basamağa kadar basamak yükseltebiliyor ve buralardan emekli olabiliyor. Diyelim ki on üçüncü basamaktan emekli olan bir Bağ-Kur’lunun dünü ile bugünü arasında bir farklılık söz konusu değil. Ama SSK’lılarda sorun yaşanmış. Burada sistemle oynandığı için 2000 öncesi emekli 2 milyon 743 bin emekliyi ilgilendiren ve o emeklilerin durumunu 2008 yılına taşıyacak bir düzenlemedir bu" yanıtını verdi.

'Yüzde yüz eşitlik mümkün değil'

İntibak Yasası ile getirilecek düzenlemeler ile "Yüzde yüz eşitliğin mümkün olmadığını" söyleyen Bakan Çelik, "Ama öyle ince ayrıntılı bir çalışma yaptık ki yüzde 75 gelişme hızından pay vererek bu sihirli formülle mümkün mertebe eşitlik sağlanmış oldu ve o dönemin haksızlıkları giderilmiş oldu" dedi.

İntibakın toplam maliyenin ise 2.8 milyar TL olmasını beklediklerini söyleyen Bakan Çelik,

İntibak kapsamındaki 1 milyon 100 bin emekliye 100-340 TL arasında, 800 bin emekliye ise 100 TL ve altında zam yapılacağını açıkladı.

İşsizlik rakamlarını da değerlendiren Bakan Çelik, 2011 yılına ait işsizlik oranının yüzde 9.8’e gerilemesinin çok önemli bir gelişme olduğunu ve önümüzdeki dönemde bunu daha da aşağı çekmek için çalıştıklarını söyledi. İstihdam Stratejisini 2023 vizyonu çerçevesinde önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyleyen Bakan Çelik, "Buradan eylem ve sorumluluğunu üstlenen bütün kurum ve kuruluşlar 2023’te yüzde 5 işsizlik hedefine kendisini endeksleyecekler ve o görevlerini yerine getireceklerdir" dedi.

15 Mart itibariyle 2 bin iş ve meslek danışmanını göreve başlatacaklarını söyleyen Bakan Çelik, bu yıl içerisinde ayrıca 2 bin iş ve meslek danışmanı daha alacaklarını belirtti. 4 bin iş ve meslek danışmanın her birinin 500 işsizden sorumlu olacaklarını söyleyen Bakan Çelik, danışmanların iş bulmaları konusunda işsizlere yardımcı olacaklarını söyledi.