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Politika

Emekliler için 'iyileştirme' teklifi

13 Nisan 2009 17:28



CHP Antalya Milletvekili Tayfun Süner, emeklilere, bir defaya mahsus olmak üzere yaşlılık aylığının yarısı tutarında iyileştirme yapılması için yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklif, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı sigortalılarına, bir defaya mahsus, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ilk maaşlarında, yaşlılık aylığının yüzde 50'si tutarında iyileştirme yapılmasını öngörüyor.

Süner, TBMM Başkanlığına, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de sundu. Teklif, bir yıl süreyle asgari ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamasını içeriyor. Buna göre, asgari ücret tutarına isabet eden gelir, bir yıl süreyle vergiden muaf olacak. Ayrıca, sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, SSK prim ödemelerinin işveren hissesinin 10 puanlık kısmına isabet eden tutarı, teklifin yasalaştığı tarihten itibaren bir yıl süreyle ödenmeyecek.

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