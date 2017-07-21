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Yaşam

Emekliler için en yaşanılır ülkeler açıklandı; Norveç 1, Türkiye 39'uncu sırada

Türkiye’nin orantısal puanı yüzde 45

21 Temmuz 2017 15:48

Natixis Global Asset Management, yaptığı bir araştırma sonrası emekliler için en yaşanılır ülkenin Norveç olduğunu duyurdu. Türkiye emekliler için en yaşanılır ülkeler sıralamasında Kıbrıs, Şili, Meksika ve Çin’in ardından 39.sırada yer aldı.

Fransız global varlıklar yönetim şirketi Natixis Global Asset Management’ın dört kriteri ölçü alarak yaptığı araştırma sonuçlarına göre emekliler için en yaşanılılabilinir 10 ülke’den sekizini Kuzey Avrupa ülkeleri paylaşırken, 2 sırayı da da Yeni Zelanda ve Avustralya paylaştı. 

Sağlık, maddi zenginlik, emeklilik finansmanı ve yaşam kalitesinin ölçü alındığı araştırma sonuçlarında en iyi 10 ülke Norveç ve İsviçre’nin ardından sırasıyla İzlanda ,İsveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg oldu. 

Norveç'in puan yüzdesi 86

Küresel Emekilik Endeksi’nin birinci sırasındaki Norveç’in orantısal puan yüzde 86 olurken, 39. Sıradaki Türkiye’nin orantısal puanı yüzde 45’te kaldı. 

Kriterler içerisinde Türkiye’nin en iyi orantısal puanı ise yüzde 53 ile sağlık ve emeklilik finansmanı alanlarında oldu. Türk emeklileri yaşam kalitesi alanında yüzde 37, maddi zenginlik alanında ise yüzde 39 orantısal puanda kaldı. 

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