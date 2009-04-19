Emekliler hapis hayatı yaşıyor

Türkiye İşçi Emeklileri Derneğinin (TİED) yaptığı bir araştırmaya göre, emekliler yaşadıkları kentin dışına çıkamıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dernek, aralarında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Zonguldak, Karabük, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Rize, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Iğdır ve Van'ın bulunduğu 47 ilde 4 bin 362 emeklinin katılımıyla "Türkiye Emekli Profili Araştırması" gerçekleştirdi.



Araştırmada, emeklilere tatil yapıp yapamadıklarını ve tatil alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorular yöneltildi.



Yüzde 85’i başka ülke görmedi



Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 85,5'i, yurt dışına hiç çıkmadığını bildirdi. Emeklilerin yüzde 14,5'i ise bu yöndeki soruyu olumlu yanıtladı.



Emeklilere tatil amaçlı gezi yapıp yapmadıkları da soruldu. Emeklilerin yüzde 86,4'ü tatil amaçlı gezi yapmadığını bildirdi. Tatil amaçlı gezi yapabildiklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 13,6'da kaldı.



Yarısı il dışına çıkmadı



"Yaşadığınız ilin dışına hangi sıklıkla çıkarsınız?" sorusuna emeklilerin yarısına yakını "hiç çıkmadım" yanıtını verdi. Yaşadığı ilin dışına hiç çıkmayanların oranı ise yüzde 45,2'yi buldu. Emeklilerin yüzde 11,7'si, "ayda birkaç kez", yüzde 43,1'i "yılda birkaç kez" yaşadığı ilin dışına çıktığını belirtti.



Emeklilere özel otomobilleri olup olmadığı da soruldu. Emeklilerin yüzde 21,1'i otomobili olduğunu, yüzde 78,9'u ise otomobili bulunmadığını kaydetti.



Bakan Günay’a çağrı



TİED Genel Başkanı Kazım Ergün, araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde, yabancı ülkelerin emeklilerinin tatil için başka ülkelere gittiğini, hatta bir çoğunun Türkiye'yi tercih ettiğine dikkati çekti. Ergün, böyle bir ortamda Türkiye'deki emeklilerinin neredeyse 10'da 9'unun hayatlarında hiç yurt dışına çıkmamasının çarpıcı olduğunu söyledi.



Bunun da ötesinde emeklilerin neredeyse yarısının yaşadıkları ilin bile dışına çıkmasının acı olduğunu dile getiren Ergün, "Yaşadığı dünyanın büyüklüğünden uzak, bırakın dünyayı, yaşadığı ülkenin bile varlığından bihaber yaşayan bu topluluğun içinde bulunduğumuz Turizm Haftası'nı evinde kutladığını söylemek, abartılı olmayacaktır" dedi.



Aylıkları açlık sınırının neredeyse 150-200 TL altında kalan emeklilerin, tatil hayali ya da yaşadıkları kentin dışına çıkmak bir yana evlerinden bile çıkamayacak durumda olduklarını savunan Ergün, şunları kaydetti:



"Emekliler, öncelikle aylıklar arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını ve çağdaş ülkelerin emeklilerinin yaşadıkları sağlıklı yaşam standardına ve tatil yapabilecekleri bir seviyeye ulaşmayı arzulamaktadır.



Emeklilerin, ülkemizin yaşadığı krizden en çok etkilenen kesim olduğu açıktır. Bu sebeple emeklilerimizin biraz olsun nefes alabilmelerini temin edecek yeni bir tedbir paketinin açıklanmasını ve emeklilerin aylıklarına seyyanen 250 TL iyileştirme yapılarak, aylıklarının açlık sınırının üzerine taşınmasını istiyoruz. Tatil hayallerimizi ahirete taşımak istemiyoruz. Yaşamımızın sonunu mutlu ve huzurlu geçirmek istiyoruz."



Ergün, 15-22 Nisan arasında kutlanan Turizm Haftası'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan, emeklilerin bu konuda yaşadıkları sorunların çözümünde desteklerini esirgememesini talep ettiklerini bildirdi.

