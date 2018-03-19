Emekliler ek ödemenin yükseltilmesini istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, vergi iadesi sistemi yerine emekliler için getirilen ek ödeme uygulamasındaki oranın yüzde 4-5 olduğuna işaret ederek, "Emeklilerimiz vergi yükünü omuzlarında hissetmektedir. Bu yükün azaltılması vergi iadesi yerine getirilen ek ödeme oranlarının yüzde 8-9'a yükseltilmesiyle bir miktar mümkündür." dedi.

Ergün, emeklilere ödenen vergi iadesinin 2006 yılında kaldırıldığını, bunun yerine ek ödeme uygulaması getirildiğini hatırlattı.

Ek ödemelerin emekli aylık miktarına göre yapıldığına dikkati çeken Ergün, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın ilk 6 aylık döneminde emekli aylığı bin 18 liraya kadar olanlara yüzde 5, bunun üzerinde olanlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Oysa emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 katma değer vergisi (KDV), doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor."

"Ek ödeme yüzde oranları düşük kalıyor"

Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin düşük yüzdelerle ödenmesinin zamanla emeklilerin aleyhine olan bir uygulamaya dönüştüğünü ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin harcamalarındaki fişlerin karşılığı olarak aldıkları yüzde 15 oranına kıyasla bugünkü ek ödeme yüzde oranları düşük kalıyor. Emeklilerin, fiş toplama çilesinden kurtarılmasını olumlu bulmakla birlikte, yaşadığı maddi kayıptan rahatsızlık duyuyoruz. Bugün emeklilerimiz ek ödemedeki yüzde 4 ila 5'lik düşük oranlar nedeniyle her ay maddi kayba uğruyor. Bu, emeklilerimizin vergi yükünü omuzlarında hissetmesine neden oluyor. Bu yükün azaltılması vergi iadesi yerine getirilen ek ödeme oranlarının yüzde 8-9'a yükseltilmesiyle bir miktar mümkündür."

"Toplumun birçok kesimine teşvik uygulayan hükümetimiz, taleplerimizi dikkate alarak biz emeklilerin ek ödeme yüzdelerini artırmalıdır." diyen Ergün, şunları söyledi:

"Yıllardır düşük gelirleriyle bir yaşam standardını tutturmaya çalışan birçok emeklimiz geçinmekte zorlanıyor. Böyle bir ortamda, aylıklarının artırılmasına dönük atılacak her adım onlara az da olsa bir nefes alma imkanı sunacaktır."