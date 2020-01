Emekliler de artık üniversiteli olabilecek

Boğaziçi Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ile birlikte emeklilere üniversite düzeyinde eğitim verecek "İkinci Bahar" programını başlatıyor. Tarih, arkeoloji, politika, sanat ve insanbilimleri alanlarındaki programları bitirenler hem Boğaziçi hem Harvard'dan sertifika alacak.

Kuruluşunun 150’nci yılını kutlayan Boğaziçi Üniversitesi, Harvard Üniversitesi’nin katkıları ile öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlayacak sıra dışı bu programa katılıp mezun olanlar hem Boğaziçi, hem de Harvard Üniversitesi’nin sertifikasını alacak.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, isteyen eğitimin bir bölümünü Harvard’da tamamlayabilecek. Boğaziçi Üniversitesi yetkilileri, önümüzdeki dönem Harvard’dan öğretim üyesi gelmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söylediler.

Eğitimler Bebek Kampüsü'nde

Boğaziçi Üniversitesi ve Harvard Institute for Learning in Retirement (HILR) programında yapılan anlaşma ile emekliler üniversite hayatına yeniden başlıyor. “İkinci Bahar Programı”nda tarih, arkeoloji, politika, sanat ve insan bilimleri alanlarındaki dersler Boğaz-içi Üniversitesi’nin Bebek Kampüsü’ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Binası’nda verilecek.

Harvard Institute for Learning in Retirement Programlarından esinlenilerek; ayrıca kurumlar arasındaki karşılıklı akademik ve kültürel ortaklığı arttırıcı programda katılımcılara şimdiye kadar isteyip de üzerinde çalışma olanağı bulamadıkları alanlarda kendilerini geliştirme imkânı sunulacak. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından, “İkinci Bahar”larını yaşamakta olan öğrencilere özel olarak hazırlanan tarih, arkeoloji, politika, sanat ve insan bilimleri alanlarındaki derslerle bu konulardaki bilgi birikimi ve deneyimlerin arttırılması hedefleniyor. Harvard Institute for Learning in Retirement ile kısa dönemli eğitmen ve personel değişimlerini kapsayan, karşılıklı akademik ziyaret ve değişim programları tasarlanması ile başlayacak program öğrenmenin yaşı olmadığını hissedebilen tüm katılımcılara açık olacak.

Programın amacını, “Hızla değişen dünyada, ihtiyaç duyulan temel bilgilerin güncellenmesi” olarak açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve BÜYEM Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meltem Özturan, “Programda öncelik kariyerini tamamlayıp, iş hayatını sona erdirip, ikinci baharını yaşayanların. Artık, emekli olunca yaşamla bağ kopmuyor. Biz, belli bir yaşın üstündekilere genel kültür, tarih, farklı alanlarda kendini geliştirmek için fırsat vermek istiyoruz. Artık, yaşlanma ötelendi. Bu insanlar yaşlı sayılmıyor. Onlara farklı heyecanlar sunmak istiyoruz. Bu programa katılım için emekli olmak şart değil, ama emeklilik öncelik. Program; akademik ve profesyonel hayatın içinde yer almış katılımcılarımız için; hızlı ve köklü değişimlerin yaşandığı bugünün dünyasında bu değişimi yakalamak ve dünü, bugünü ve geleceği anlamak; yeni bir birikim, vizyon ve düşünsel derinlik yakalamak amacıyla bir fırsat sunmayı amaçlıyor” dedi. Özturan, programa katılanlara üniversite hayatını yeniden tattırmayı ve onlara ders seçenekleri ile nostaljik bir eğitim-öğretim dönemi yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

İsteyene tarih, isteyene sanat, politika ve arkeoloji

İkinci Bahar programı birbirini takip eden dönemlerde açılacak 4 ayrı modülden oluşuyor. Bugün başlayacak eğitimlerde her modül ayrı olarak, haftada üçer saat olacak şekilde 8 hafta boyunca devam edecek. Harvard Emeklilikte Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleşecek değişim programı ise, bu programın sonunda yer alacak 1 haftalık bir eğitim ziyareti şeklinde opsiyonel olarak yer alıyor. Bu sayede isteyen katılımcılar eğitimlerinin bir kısmını Harvard Üniversitesi’nde alabilecek.

Dersler bu ay başlıyor

Kasım ayında “Tarih: İmparatorluk Mirası” eğitimi ile başlayacak eğitimler Çarşamba günleri saat 10.00-13.00 arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilecek. Her modül için eğitim ücreti KDV dahil 1.350 TL olacak. İkinci Bahar programı eğitim içerikleri şöyle olacak:

1.Modül: “Tarih: İmparatorluk Mirası” (18 Kasım 2013 - 27 Aralık 2013) -24 saat

2.Modül: “Güzel Sanatlar” (19 Şubat 2014 – 9 Nisan 2014) -24 saat

3.Modül: “Türk Siyasetine Bakış” (30 Nisan 2014 – 18 Haziran 2014)- 24 saat

4.Modül: “Türkiye ve Dünyada Güncel Ajanda” (17 Eylül 2014 – 30 Ekim 2014) – 24 saat