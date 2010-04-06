Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor

T24- Intel Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması’na göre internette geçirilen süre, 35-44 yaş arasında azalırken, özellikle emeklilikle birlikte 45 yaş ve üzeri grupta artış gösteriyor.





Bilgisayarın kullanım açısından kolay olmasına önem veren 45 ve üzeri yaş grubu kişiler, her gün 1-4 saatlerini internette geçiriyor. Emeklilerin %71’i bilgisayarın temel yararının çocukların eğitimi, %45,4’ü araştırma, %40,3’ü de okul ödevleri olduğunu belirtiyor.





Bilgi teknolojilerinin insanlığın gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir araç olduğuna inanan Intel’in, bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik girişimlerinden biri olan “Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması”, ülkemizin e-dönüşüm sürecinde farklı yaş gruplarının bilgisayar ile ilişkisini tüm gerçekliği ile ortaya koyuyor.





Bilgi Toplumu’na geçiş yolunda sağlam adımlarla ilerleyebilmek için toplumun her kesimine özel bilinçlendirme çalışmalarının önemine de dikkat çekiyor. Kadınlar, 30 yaş üstündekiler ve düşük sosyo-ekonomik statü grubundakilerin bilgisayara ve internete erişimde dezavantajlı konumda olduğu, Türkiye’nin bir gerçeği.





Özellikle Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleri’ndeki genç kızlara bilgisayar eğitiminin ulaştırılması ve kadınların bilgisayar okur-yazarlığının artırılması gibi önemli gündem maddelerinin yanı sıra araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de bu alanda iyi şeyler de oluyor. Araştırma sonuçları, özellikle emeklilerin bilgisayar ve internet kullanımında son derece iyi bir konumda olduğunu gözler önüne seriyor.



İnternette geçirilen zaman emeklilikle birlikte artıyor



“Emekli olunca ne yapacağım?” kaygıları, gelişen teknoloji ve teknolojinin sunduğu nimetleri daha yaygın bir topluluğa ulaştıran hizmet ve projelerin artmasıyla yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Intel “Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması” da özellikle emeklilerin bilgisayar ve internete ciddi vakit ayırdığını gösteriyor.



Araştırmaya göre 16-19 yaş grubunun dörtte üçü internette her gün en az bir saat zaman geçiriyor. 20-24 yaş grubunda bu oran yüzde 69’a düşüyor. 16-19 yaş grubundaki kişilerin yüzde 10’unun internet bağlantısı tüm gün açık. 45 ve üzeri yaş grubunda halen internete bağlanan kişilerin yarısı her gün 1-4 saat internette zaman geçiriyor.



Yaş arttıkça “kullanım kolaylığı” önem kazanıyor



Bilgisayar satın alma eğiliminin ardındaki temel neden, internete bağlanabilmek. İnternetin yanı sıra bilgisayarın kullanım açısından kolay olması, 45 yaş ve üzeri kullanıcıların önem verdiği bir konu olarak ön plana çıkıyor.



Yaş arttıkça “eğitim ve araştırmaya verilen önem” de artıyor

Yaşa bağlı olarak değişkenlik gösteren en önemli konuların başında bilgisayar ve internet algısı geliyor. İletişim, sohbet, sörf gibi kullanım alanlarının önemi yaş düştükçe, eğitim ve araştırma gibi konuların önemi ise yaş yükseldikçe artıyor. Araştırmaya katılan 45 yaş ve üzeri kişilerden %71’i bilgisayarın temel yararının çocukların eğitimi, %45,4’ü araştırma, %40,3’ü de okul ödevleri olduğunu belirtiyor. Gençler ise daha çok eğlence ve iletişim için bilgisayar sahibi olmak istiyor. Emeklilerin %22,9’u internette araştırma ve gezi, %22,1’i kendini geliştirmek ve %18,3’ü de iletişim, e-posta ve chat amacıyla bilgisayardan yararlanıyor.



Türkiye bilgisayarı en çok ne amaçla kullanıyor?



Araştırmada çeşitli etkinlikleri ne sıklıkta gerçekleştirdikleri sorulan kullanıcıların yüzde 40’ı “müzik dinlediğini, indirdiğini, satın aldığını” belirtirken, ikinci sırada “e-posta okumak ve göndermek”, üçüncü sırada “web sitelerinde dolaşmak”, dördüncü sırada ise “chat yapmak” yer alıyor.







Bilgisayar kullanıcısı olmayan kişiler ise eğitim konusuna eğlence kadar önem veriyor. Bir gün bilgisayar kullanacak olurlarsa eğitim ve öğretimi de (59,7%) müzik (61%) ve fotoğraf/video (62,4%) amaçlı kullanım kadar önemsediklerini belirtiyorlar.





Intel “Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması” hakkında



Temmuz-Ağustos 2009 döneminde Türkiye’deki 16 yaş ve üzeri kentsel nüfusunun bilgisayarla ilişkisini saptamak ve bilgisayar kullanımına ilişkin bulgular elde etmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye genelinde tüm gelişmişlik düzeyindeki ilçeler kapsandı ve analiz aşamasında nüfusa orantılı ağırlıklandırma yapıldı. Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 28 il, 55 ilçe merkezi ve 113 mahallede A, B, C ve D sosyo-ekonomik statü gruplarından 1.134 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.



Intel hakkında

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