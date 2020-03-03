Emekliler 1000 lira promosyon istiyor

Bankaların teklif ettiği promosyonlar emeklileri kızdırdı. Banka banka dolaşarak dilenci muamelesi görmek istemediklerini söyleyen emekliler, “Net 1000 lira promosyon istiyoruz" dedi.

Tüm Emekli-Sen'e bağlı emekliler, Bursa Osmangazi metro istasyonunda bir araya gelerek iktidardan 1000 liralık promosyon talebinde bulundu.



Sözcü'nün haberine göre; düdükleriyle ve tencere tavalarla protesto eylemine katılan emekliler, 3 yılda bir bankaların ödediği 300, 375 ve 450 liralık promosyonun çok az olduğunu haklarının yenildiğini ifade etti.



Türkiye genelinde emekli promosyonu ile alakalı imza kampanyaları düzenlendiğini ifade eden Tüm Emekli-Sen Bursa Şubesi Başkanı Günay Onayman, “Promosyonda söz sahibi olmak istiyoruz.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, banka promosyonlarının günümüz şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini söyleyerek “Yetkililer, emeklilerin feryadını duysun artık" dedi.