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Politika

Emekliden Bakan Çavuşoğlu'na tepki: Kendinize var bize yok

Antalya'da bayramlaşma etkinliğine katılan Bakan Çavuşoğlu'na bir kadın, emekli ikramiyelerini sordu

02 Eylül 2017 22:11

Antalya'da bayramlaşma etkinliğine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir kadın, emekli ikramiyelerini sordu. Çavuşoğlu'nun çalışma yapıldığını söylemesi üzerine kadın, "Kendinize var bize yok. Çalışmada kalmasın, bekliyoruz" dedi.

Antalya’nın batı ilçelerinde bayramlaşma törenlerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son durağı Kaş ilçesi oldu.

Kendisini karşılayanların arkasında oturanların yanına giden Bakan Çavuşoğlu’na emekli bir kadın, “Emekli ikramiyeleri ne zaman hallolacak” diye sordu. Çavuşoğlu, “Arkadaşlar çalışıyor” cevabını verdi.

Emekli kadın ise “Ne zaman, balık kavağa çıktığı zaman mı?” dedi. Çavuşoğlu bu yanıt üzerine “Balık kavağa çıkıyor mu?” karşılığını verdi. Emekli kadın, “Valla bilmiyorum, bekliyoruz ama yok. Kendinize var bize yok. Çalışmada kalmasın, bekliyoruz” diye konuştu. Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla bir çalışma yaptığını belirterek alandan ayrıldı.

Ardından meydandaki çay bahçesine geçen Bakan Çavuşoğlu, bayramlaşma etkinliğine katıldı. Bayramlaşmaya Kaş’ta oturan annesini ziyaret eden oyuncusu ve yapımcısı Hasan Kaçan da katıldı. 

 

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