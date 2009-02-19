Emekli yerel seçimde kendini gözetene oy verecek

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED), yerel seçimlerde aday olanlardan, emeklilerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek isteyecek.



Alınan bilgiye göre, TİED, seçimlerde destek talebiyle dernek genel merkezini ve şubeleri ziyaret eden adaylardan bir dizi talepte bulundu.



Hazırlanan talep metninde, derneğin, 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerde, emekli ve yaşlının taleplerini gündeme getirme ve onların takipçisi olma sorumluluğu içinde olduğu vurgulandı.



Yaşlı ve emekliler için hizmet edenlerin, proje üretenleri asla unutmayacağı belirtilen metinde, "Onları takdir ve teşekkür etmek her zaman boynumuzun borcudur. Ancak hizmetlerin devamlılık arz etmesi esastır" denildi. Metinde, derneğin, emekli ve yaşlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik talepleri şöyle sıralandı:



-Açlık sınırı altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan emekli ve yaşlılarımıza gıda, giyecek ve yakacak alımları konusunda gerekli destek sağlanmalıdır.



-Kamunun sunduğu hizmetlerden indirimli ve taksitle yararlanma imkanı yaratılmalıdır.



-Şehir içi ulaşım, yaş sınırı aranmaksızın, emeklilerimize de ücretsiz olmalıdır.



-Sosyal tesisler, hizmet merkezleri, sağlık merkezleri, huzurevleri açılmalı, buralarda sosyal hizmet, psikolojik destek hizmeti, sağlık hizmeti ve rehberlik hizmetleri verilmelidir.



-Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmeli, şehir içi ve şehir dışı geziler, toplantılar tertiplenmeli, tatil imkanı yaratılmalıdır.



-Özellikle birinci basamak sağlık hizmetinde mahalli idareler önder olmalıdır.



-İmar planlarında yaşlı ve emekliye hizmet edecek alanlar özel olarak ayrılmalı, parklar çoğaltılmalıdır. Açık ve kapalı alanda spor yapma imkanı veren tesisler yapılmalıdır. Hobi bahçeleri, yürüyüş yolları ayrıca düzenlenmelidir.



-Öğrenim gören emekli çocuklarına eğitim bursu verilmelidir.



-Ambulans ve cenaze hizmeti, evde bakım hizmeti, bireysel bakım hizmeti, oturduğu evin bakımı hizmeti, okuma yazma kursları, ev ziyareti hizmeti verilmeli, emekliler için el sanatları kursları düzenlenerek, buralarda üretilen eserlerin satımına yardımcı olunmalıdır.



‘Evi olmayanlar için sosyal tesis yapılmalı’



-Yaşlılarımızın ve emeklilerimizin yaşlarına uygun yeni teknolojilerden yararlanma ve kullanma imkanı yaratılmalıdır. Yemek, eğlence, satranç gibi sosyal etkinliklere davet edilmeliler.



-Yaşlı bakım elemanı yetiştirmek üzere kurslar düzenlenmeli, yaşlıları takip ve yaşlılarla iletişim programları uygulanmalıdır.



-Evi olmayan yaşlılar için sosyal tesisler yapılmalıdır. Aşevleri kurulmalıdır.



-Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekliliği nedeniyle kutladığımız 30 Haziran Emekliler Günü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, 8-24 Mart Yaşlılar Haftası ve 15 Haziran Dünya Yaşlılara Yönelik Suistimalin ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Günü'nün kutlanması ve bu günlerde ödüllendirme yapılmasına dikkat edilmelidir.



-AB projeleri takip edilerek, yaşlı ve emekliler için uygun olanların uygulanma imkanı yaratılmalı, proje geliştirilmeli, üniversiteler ile iş birliği yapılmalıdır.



-Bu ve benzeri talepler dikkate alınmalı, emekli ve yaşlı temsilcisi sivil toplum örgütleri ile birlikte hizmet etme yolu açılmalıdır.

