Emekli uzman çavuşun 17 yaşındaki oğlu 3 polisi öldürdü

Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde üst araması yapmak isteyen polise silahla ateş açan emekli uzman çavuşun 17 yaşındaki oğlu Hüseyin Doğukan Erdoğan, polislere ateş açtı. İki ayrı noktada polisle çatışan zanlı 3 polisi şehit etti, 3 polisi de yaraladı. Etrafı sarılan saldırgan polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, gece geç saatlerinde Esentepe Mahallesi’nde bulunan Şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, güven timleri tarafından üst araması yapılmak istenen kişi, polislere üzerinde taşıdığı tabancayla ateş açtı. 3 polisin yaralandığı olaydan sonra zanlı, yaralı polislerden birinin tabancasını alıp yaya olarak Karaköprü semtine kaçtı. Bölgeye sevk edilen özel hareket ile resmi ve sivil polisler, şüphelinin bulunduğu binanın çevresini kuşattı. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli 3 polis memurunu daha yaraladı. Çatışma sırasında ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Erdoğan da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 polis memuru şehit oldu

Çatışmada yaralanan polis memurları Sinan Akdemir, Mehmet Ünaldı ve Hasan Hüseyin Çalışkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralı polis memurları Mehmet Birer, Lokman Deren ve Ömer Faruk Korkoğlu’nun tedavilerine ise devam ediliyor.

Vali Tuna: Çok üzgünüz

Meydana gelen silahlı çatışmanın ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, doktorlardan bilgi aldı. Acil servis çıkışında gazetecilere açıklama yapan Vali Tuna, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 3 polisin ise yaralandığını belirterek şöyle konuştu:

"Arama sırasında babasının beylik silahını almış"

"Maalesef elim üzücü bir hadise yaşadık. Görevini yapmakta olan arkadaşlarımız otogarda normal arama tarama faaliyetleri sırasında karşılarına bir aile geliyor. Annesi ve kız kardeşiyle beraber genç bir delikanlı polislerce aranmak istemiyor. O anda emekli olan uzman çavuş babasına ait beylik tabancasını habersiz almış, onun silahını taşıyan gencin ailesinin ifadesine göre psikolojik sorunları olan 17 yaşında bir delikanlı. O sırada 3 polisimizi yaralıyor. Daha sonra kaçıyor. Maalesef yaralı 3 polisimiz belirli aralıklarla tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çok üzgünüz halen 3 yaralı arkadaşımızın ise tedavisi devam etmektedir.

Saldırgan 17 yaşında

Daha sonra bu saldırgan yakalanıyor ve çıkan çatışmada ölü olarak ele geçiriliyor. Şu anda 3 şehit, 3 yaralımız bulunmaktadır. Bu olayın terörle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Görevi başında 3 tane değerli arkadaşımızı kaybetmek bizleri derinden üzmüştür. Milletimizin başı sağ olsun. Şanlıurfa’da olmasını arzu etmediğimiz basit bir hadisedir. Bolulu bir aile babası emekli olmuş Bolu’ya gideceklerdi."

3 polisi şehit eden 17 saldırganın anne ve babasının boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ölen gencin annesi ve kız kardeşi gözaltına alındı.