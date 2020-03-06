Emekli Tümgeneral Silahçıoğlu: Askerin, harekât alanında ‘Sahra Sıhhiye Hizmeti' desteğinden yoksun bırakılmasının yol açtığı sonuçlar ortada

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, TSK'nın bütün doktor ve sağlıkçılarının eğitim gördüğü Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yapan emekli Tümgeneral Doğu Silahçıoğlu'nun kendisine gönderdiği mektubu bugünkü köşesinde aktardı. Silahçıoğlu, harekât bölgelerinde kurulan askeri sahra hastanelerinin öneminden bahsetti. "Muharebe sahasında dökülen kanlarla yazılmış olan talimnamelerin yırtılıp atılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi kanun hükmünde kararnamelerle şekillendirilmesi ve onun ‘Sağlık Sisteminin' yok edilmesi çok büyük bir yanlıştır" diyen Silahçıoğlu, "Bu yanlışta ısrar edilmemelidir" çağrısında bulundu.

"Askerin, harekât alanında askerî ‘Sahra Sıhhiye Hizmeti' desteğinden yoksun bırakılmasının yol açtığı sonuçlar ortadadır" diyen Silahçıoğlu, "Vicdanlar yaralıdır… Hemen her gün şehitlerimiz ve yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Yitirdiğimiz vatan evlatları için yanıyoruz… Ulusça içimiz kan ağlıyor. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde yatsınlar" sözlerini kaydetti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.