Emekli tümgeneral Selahattin Kısacık, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Emekli tümgeneral Selahattin Kısacık, 65 yaşında Covid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kısacık, devre arkadaşının oğlunun düğününde Koronavirüs'e yakalanmıştı. Düğüne katılanlardan emekli albay Mehmet Ali Elçi de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Selahattin Kısacık, Seferberlik Ankara Bölgesi’nde arama yapmak isteyen dönemin özel yetkili savcısı Mustafa Bilgili ve beş savcıya karşı çıkmıştı. Daha sonra mahkeme kararıyla arama emri gelince, Hakim Kadir Kaya, kozmik odalara girmişti.