Emekli Tümgeneral Pamukoğlu parti kuruyor

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, bir ay içinde yeni kuracakları parti için İçişleri Bakanlığı'na müracaat edeceklerini söyledi.

Pamukoğlu, Sinop Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pamukoğlu, yeni bir parti kurma hazırlığında olduklarını belirterek, partilerinin isminin Hak ve Eşitlik Partisi olacağını kaydetti.

Hak ve eşitliğin olmadığı yerde başka hiç bir şeyden bahsedilemeyeceğini ifade eden Pamukoğlu, partinin temel misyonunun insan ve insanların huzuru ve güvenliği olduğunu vurguladı.

''Bir ay içinde yeni kuracağımız parti için İçişleri Bakanlığı'na müracaat edeceğiz'' diyen Pamukoğlu, parti ambleminin ise kırmızı zemin üzerinde, sarı güneşin içinden kanatları güneşin dışına taşan, özgürlüğü simgeleyen siyah Anadolu Kartalı olacağını belirtti.





OSMAN PAMUKOĞLU KİMDİR?



1990-1992 yılları arasında 42.Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ve Hakkari Güvenlik Komutanlığı yaptı. Hakkari'deki görevi sırasında PKK'ya karşı yapılan en büyük harekât olan Çelik-1 Operasyonu'nu yönetti. 19 Mart 1995 günü başlayan ve toplam 37 gün süren operasyona 6 Tugay'dan 35 bin asker ve 10 bin korucu katılmıştı.

Güneydoğu görevinden sonra KKTC Paşaköy'de 28.nci Tümen Komutanlığı'nı üstlendi. 2000- 2001'de Piyade Okul Komutanlığı görevinden sonra 4 Ağustos 2002 tarihinde emekli oldu. TSK'nın 5 Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı'na sahip tek komutanı olan Pamukoğlu'nun emekli edilmesi uzun süre tartışma konusu olmuştu.



