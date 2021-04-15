Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: 'Türkiye darbelerden kurtulmuştur' diyen iktidar, duyurudan darbe edebiyatı çıkardı; güç gösterisi yaptı

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallerin bildirisine ilişkin olarak, "'Türkiye darbelerden kurtulmuştur. Artık böyle bir süreç olmayacak' diyen iktidar, duyurudan darbe edebiyatı çıkardı" dedi. Yavuz, "Sadece bir güç gösterisi yapıyorsunuz. Bazen güç, güçsüzlüğün de örtüsü haline gelir. Aşırı güç, güçsüzlüğün göstergesidir" ifadesini kullandı.

Yavuz, Sözcü'den Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamada, “Amirallerin duyurusunun içinde ne var: Montrö ve sarıklı amiralden kaynaklı kaygıya vurgu var. Oysa duyuruya bu çerçeveden bakmayıp, ‘kendi çıkarıma nasıl dönüştürebilirim' diye baktığınızda, kimisi darbe, kimisi zevzeklik çıkardı… İnsanların bakması gereken neydi? Bildirinin özünde ne var! Ben bu açıklamadan nasıl istifade ederim yaklaşımı sergilemek yerine, işime geleni nasıl kullanırıma döndürdüler. Bu, doğru değildi. Mesele, duyurunun ne demek istediğini anlamaktı" ifadesini kullandı.

Yavuz, şöyle devam etti:

“İktidar bundan bir darbe söylemi çıkartarak bir mağdur edebiyatı geliştirdi. Hatırlayın: ‘Türkiye darbelerden kurtulmuştur. Artık böyle bir süreç olmayacak' diyen iktidar, duyurudan darbe edebiyatı çıkardı. Bu büyük değil küçük siyasettir. Kısa vadede, 3-4 gün işlerine yaradı ama bugün 9'uncu gün… Yarından sonra işlerine hiç yaramayacak. Kendi tarihlerine kötü bir not olarak geçti. Muhalefet de tek bir tutum içinde olmadı. Farklı tepkiler verdiler. Doğru ve yanlış olanlar vardı. Ancak hepsinde kısmen de olsa darbecilikle suçlanma kaygısı vardı. Buna rağmen gecikmeli de olsa doğru tutum takınanların da hakkını yemeyelim. Ama işin esasını tartışmak yerine tali yanını öne çıkaranlar hata ettiler. ‘Zamanı mıydı, iktidarın işine yarıyor' gibi cümleler kuruldu… Bunlar bildiriye yönelik haklı eleştiriler de olabilir. Saygı duyarım. Ancak duyurunun esasına odaklanmak gerekirdi. Bu doğru tutum değil!”

"İktidar, orantısız bir güç kullandı, topluma korku yaymaya çalıştı"

İktidar, orantısız bir güç kullandı, topluma korku yaymaya çalıştı. İlkel bir bakış bu! Kumpaslar döneminde bunları yaşadık. Toplumun hafızasında uygun bir olmayan iz bıraktı. Ki bu kumpaslar da aynı iktidar döneminde oldu. Şimdi bunlara tekrar dönmenin karşılığı yok! Sabah altıda götürdükleri amirallerin hepsi, fiziki olmasa da 15 Temmuz'a direnen isimlerdi. Doğu Akdeniz, terör konusunda bu iktidarın yanında yer alan isimlerle derdiniz nedir? Sadece bir güç gösterisi yapıyorsunuz. Bazen güç, güçsüzlüğün de örtüsü haline gelir. Aşırı güç, güçsüzlüğün göstergesidir.”