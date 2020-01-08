Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: CNN Türk’te birileri çıkmış dangalakça konuşmuş

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, RS FM ‘de Atilla Güner İle Akşam Postası programında, kendisini “Erdoğan düşmanı” olarak tanımlayan isimlere sert çıktı. Yavuz, “CNN Türk’te birileri çıkmış dangalakça konuşmuş. Konuşsunlar bunlar boş adamlar. Böyle laflarla ayakta kalmaya çalışana insanlar" dedi.

Yavuz, Atilla Güner’in sorularını şöyle yanıtladı:



“Ben Cumhuriyetten telif alıp yazı yazmıyorum. Bana son 1 yılda bir tek Habertürk telif veriyordu onu da bıraktım gittim ilke meselesi nedeniyle. Dolayısıyla benim şahsi bir çıkarım yok. Siyasi parti üyeliğim de yok, öyle bir beklenti içerisinde olan bir kişi de değilim. Ben Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkan birisiyim. Bütün hayatım böyle geçti benim. O çizginin devamı olarak bir katkı olur diye de yazıyorum. Birilerinin hoşuna gitse de birilerinin de hoşuna gitmiyor. Bu yazı ne iktidara yaranabiliyor ne de muhalefete. Benim Türkiye diye bir meselem var onun için yazıyorum başka bir meselem yok. Mustafa Kemal’in askeriyim. Yemin ettim millete hizmet etmek üzere. Millet bizi cezalandırdı falan ama olsun küsemezsiniz kızamazsınız. Devletten alacağım var ama millete borçluyum. O çerçevede adımlarımı atıyorum. O sebeple beni çok ilgilendirmiyor kim ne demiş, ne dememiş.

Dün akşam CNN Türk'te birileri çıkmış dangalakça konuşmuş Tayyip Erdoğan düşmanıdır falan diye. Konuşsunlar bunlar boş adamlar. Böyle laflarla ayakta kalmaya çalışana insanlar. Biz kimsenin düşmanı değiliz ama Cumhuriyetimize düşman olanın düşmanıyız. Biz Türkiye’nin dostuyuz Türkiye’nin varlığına bedeline feda etmeyi yeminle ifade etmiş insanlarız. Kimse de bizi yolumuzdan döndüremez.

Biz bu milletin ekmeğiyle okumuş, eğitim almış, belirli rütbe ve makamlara gelmiş insanlarız, bu millete biz borçluyuz ama milletin yanlış yada eksik tarafı varsa onunla da mücadele etmek zorundayız.”