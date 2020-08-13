Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Akdeniz'de gerilime sebep olan Meis Adası’nın civarındaki ada ve adacıklarla ilgili olarak “Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil” açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Kaş İlçesi'ne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'a ait Meis adası çevresi, Türkiye ile Yunanistan arasında büyük sorun olmaya başladı. Oruç Reis gemisinin yaptığı araştırma Yunanistan'ın bölgeye gemilerini göndermesiyle iki ülke arasında da gerilim tırmandı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Meis adasıyla ilgili Yunanistan'ı kızdıracak önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yaycı, “Meis Adası hariç bölgedeki diğer ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Türkiye'nin egemenliği devam ediyor. Bu gerçeklik Yunanistan'ın Meis Adası'nın münhasır ekonomik bölgesi olduğuna dair iddiasını da ortadan kaldırır. Çünkü Fener Adası ve Kara Ada, Meis Adası'nın bu bakımdan batı, güney ve doğusunu kapatmaktadır ve bu adalar Yunanistan'a ait değildir” dedi.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Meis çevresindeki ada, adacık ve kayalıklarla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu durumda, 4 Ocak 1932 Sözleşmesine atıfta bulunulmadan bitişik adacıkların hangilerinin olduğu belli olamaz ve bu durumda geçerli olan anlaşma Lozan Barış Anlaşması ve ilgili 15'nci maddesi olacaktır. 15'nci maddeye göre ise sadece Meis adası İtalya'ya devredilmiştir. Dolayısıyla, Lozan Anlaşmasına göre İtalya'nın sahip olduğundan fazlasını 1947 Paris Barış Anlaşması ile Yunanistan'a Türkiye'nin onayı olmadan devretmek hukuken mümkün değildir. Uluslararası Hukuka göre hiçbir devlet sahip olduğu haklardan fazlasını bir başkasına devredemez. Eğer Meis Adası dışındaki adalar üzerindeki İtalyan egemenliği 1947 Paris Barış Adlaşması ile sona erdirilmiş ise o zaman orijinal sahibi Osmanlı Devleti'nin halefi Türkiye Cumhuriyetine geçmiş olması gerekir. Bu durumda, Meis Adası hariç bölgedeki diğer ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Türkiye'nin egemenliği devam ediyor. Bu gerçeklik Yunanistan'ın Meis adasının münhasır ekonomik bölgesi olduğuna dair iddiasını da ortadan kaldırır. Çünkü Fener Adası ve Kara Ada, Meis adasının bu bakımdan batı, güney ve doğusunu kapatmaktadır ve bu adalar Yunanistan'a ait değildir.”