Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Barzani, planını 25 Kasım’da hayata geçirecek, Türkiye Kerkük’ün sinsice işgaline engel olmalı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 25 Kasım'da Barzani'nin Kerkük'e yerleşeceği uyarısını yaptı. İktidara ve muhalefete seslenen Yaycı, “Türkiye, Türk yurdu Kerkük'ün sinsice işgaline engel olmalı. Eğer sesimizi çıkarmazsak yarın artık çok geç olur” dedi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Yaycı, “Peşmergelerin güvenlik gücü olarak konuşlandırılması neden önemli?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bölgede ve Kerkük'te yeni gerilimlere ve istikrarsızlıklara yol açacak. 2017'ye kadar Kerkük'te peşmerge cinayetlerinin, baskılarının, seçim hilelerinin yaşandığını ve Türkmenlerin tasfiye edilmeye çalışıldığını hatırlatmak isterim. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, peşmergenin 20. Tugay Komutanlığı'nın Irak ordusuna ilhak edilmesi emriyle süreç başladı. Bu kılıfla peşmerge Kerkük'e Irak ordusunun bir parçası gibi girecek. Baskı ve hile ile Türkmenler ancak 2-3 Türkmen milletvekili çıkarabiliyorken, Kerkük'te son seçimlerde Türkmen seçmeninin sandığa gitmemesinden yararlanan Barzani durumu fırsat bilerek Kerkük'e güvenlik gücü görünümünde peşmerge yerleştirme planını 25 Kasım 2021'de hayata geçiriyor.”

Yaycı, Türkiye’nin bu durumda ne yapması gerektiği konusunda da şu görüşlerini paylaştı:

“25 Kasım'da Kerkük'e girecek olan Peşmerge, Kerkük'teki Türk varlığı, Türk tarihi ve Türk geleceği için hayati bir tehlikedir. Kadim Türk şehri olan Kerkük ele geçirilmek üzere… Bölgede Araplardan sonra ikinci en büyük nüfus, Kerkük'te ise asli unsur olan Türkmenler yıllardır sistematik şekilde yıldırma politikalarıyla hem Kerkük'ten hem de bölgeden temizlenmek istenmekte. Irak'ta Türk söz konusu olduğunda insan hakları beyannameleri gözü kapalı, kulağı sağır hale gelmiştir. Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetimi tarafından gerçekleştirilen suni çatışmalarla IŞİD/DAEŞ tehdidi ve güvenlik zafiyeti algısı yaratılarak peşmerge güvenlik gücüne ihtiyaç olduğu düşüncesi yayılmakta. Türkiye bu konuya ivedilikle eğilmeli ve somut adımlar atarak Türk yurdu Kerkük'ün sinsice ve sessiz sedasız peşmerge işgaline engel olmalıdır. Türkmen şehirlerinde güvenliğin Irak Hükümeti'ne bağlı Türkmenlerden oluşacak birliklerle sağlanması tek çözümdür. Türkmenlerin Saddam'ın Araplaştırmasına, peşmergenin Kürtleştirmesine, IŞİD bahanesiyle Türkmeneli'nin işgal edilmesine sesimizi çıkarmazsak artık yarın çok geç olur.”

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