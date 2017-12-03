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Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün acı günü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük'ün vefat eden eşi Nejla Küçük (70) için, ikindide Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde tören düzenlendi

03 Aralık 2017 20:55

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük\'ün vefat eden eşi Nejla Küçük (70) için, ikindide Bilecik\'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde tören düzenlendi.
Cenaze törenine Veli Küçük, kızı Zeynep Küçük, yakınları, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, emekli askerler ile çok sayıda kişi katıldı. Türkmen Köyü Camii\'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Nejla Küçük\'ün cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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