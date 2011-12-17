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Yaşam

Emekli TRT Sanatçısı Raci Alkır, hayatını kaybetti ERZURUM (A.A)

17 Aralık 2011 17:46

-Emekli TRT Sanatçısı Raci Alkır, hayatını kaybetti ERZURUM (A.A) - 17.12.2011 - Erzurum'da bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören emekli TRT Sanatçısı Raci Alkır, hayatını kaybetti.  Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) bir süredir tedavi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Alkır (78), burada yaşamını yitirdi. Lalapaşa Camisi'nde düzenlenen Alkır'ın cenaze törenine, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, kurum amirleri, yakınları ve sevenleri katıldı. Beş çocuk babası olan Alkır'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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