Emekli-Sen üyeleri açlık grevinde!

T24 - Emekli-Sen üyeleri, emekli aylıkları arasındaki farklılıkların giderilmesi, bütçeden emeklilere ayrılan payın artırılması gibi taleplerle 4 günlük dönüşümlü açlık grevine başladı.



Sendika genel merkezinde bir araya gelen emekliler, ''Haklarımız için açlık grevindeyiz'' yazılı önlükler giydi.



Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, ''Artık yeter bıçak kemiğe dayandı'' yazılı pankartın önünde yaptığı açıklamada, emeklilerin büyük bölümünün emekliliğini yaşayamadan tekrar çalışmak zorunda kaldığını söyledi.



Sendika olarak 14 yıldır emeklilerin sorunlarının giderilmesi için çeşitli eylem ve etkinlikler yaptıklarını anlatan Beysülen, bugüne kadar gerekli adımlar atılmadığı için 4 gün sürecek dönüşümlü açlık grevi yapma kararı aldıklarını belirtti.



Amaçlarının kimseyi kendilerine acındırmak olmadığını dile getiren Beysülen, emeklilerin acınacak değil, saygı duyulacak insanlar olduğunu vurguladı. Beysülen, taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı:



''-Yıllardır çıkarılmayan intibak yasası çıkarılarak emekli aylıkları arasındaki farklılıklar giderilmeli.



-Yıllardır ödenmeyen TÜFE ve KEY alacakları ödenmeli.



-Emekli aylıklarının 6 ayda bir sadece TÜFE oranı kadar artırılması uygulaması sonlandırılarak, emeklilere büyümeden pay verilmeli.



-2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda emeklilere daha fazla pay verilmeli.



-Emeklilere yılda 2 ikramiye ve kış aylarında yakacak yardımı verilmeli.



-Emeklilere yaşadıkları kentlerde ve şehirlerarası ulaşım araçlarında indirimli seyahat olanağı sağlanmalı.''



Beysülen, taleplerinin hayata geçirilmesi amacıyla 22 Ekimde başlattıkları imza kampanyasının da sürdüğüne işaret ederek, açlık grevi sonunda topladıkları imzaları, 18 Kasımda TBMM'ye yürüyerek siyasi partilerin grup başkanvekillerine teslim edeceklerini bildirdi.