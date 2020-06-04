Emekli-Sen'den 65 yaş üstü yasağına tepki: Ülkenin kamburu değiliz; eşitlikçi, özgürlükçü önlemler istiyoruz

Salgına karşı önlemler kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkmasına kısıtlama devam ediyor. DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, 65 yaş üzerinin 21 Mart’tan bu yana alınan önlemlere uyduğunu, aradan yaklaşık 75 gün geçtiğini, iktidarın “yeni normal” stratejisinin ise insan hakları ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yaşlıların bu ülkenin kamburu olmadığını belirten Kalender, bu ülke için gençliğini, yıllarını hem çalışıp üreterek hem de vergi vererek tamamlamış bilgi birikim ve beceriye sahip insanlar olduklarını dile getirdi.

Kalender, hükûmetin 65 yaş üstüne uyguladığı yasağı bugün saat 12:30’da ülke genelinde eşzamanlı yapacakları basın açıklamaları ile protesto edeceklerini belirterek, ayrımcı, ötekileştirici, “çıkarcı” yaklaşımları reddettiklerini dile getirdi.