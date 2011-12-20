-Emekli Sandığı Kanunu komisyondan geçti TBMM (A.A) - 19.12.2011 - Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tasarıya göre, memuriyet görevlerinden emeklilik dışında nedenlerle ayrılmış olanların, son defa Emekli Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun tabi görevlerde çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın, tabi oldukları sigortalılık statüleri için öngörülen aylık bağlama şartlarını taşıyarak aylık bağlananlara emekli ikramiyesi ödenecek. İkramiye ödenecekler için İş Kanunu'nun kıdem tazminatına ilişkin hükümleri esas alınacak. 15 yıldan az hizmet süresi olanlara ikramiye ödenmeyecek. Ayrıca, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine de emekli ikramiyesi verilecek. Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık, ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri halinde emekli ikramiyesi ödenecek. Aylık bağlananlar ile hak sahiplerinin davalardan vazgeçmeleri halinde, mahkemelerce SGK lehine hükmedilecek vekalet ücretleri kurum tarafından tahsil edilmeyecek. -İlaçta katılım payı- Tasarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ana hizmet birimlerinden Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün bilişim personeli sayısı 50'den 80'e çıkarılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanacak veya sağlanmayacak olan sağlık hizmetlerinin kapsamı konusundaki belirsizlik gideriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli gördüğü hallerde kişilerin ulaşım hizmetlerini hizmet satın alma ve kiralama gibi usullerle temin etme yetkisi veriliyor. İlaç kullanımında tasarrufu özendirmek maksadıyla, SGK, aile hekimlerince yazılan reçeteler dahil olmak üzere reçetede yer alan üç kutu 3 kaleme ya da 3 kutuya kadar ilaç için 3 lira, sonraki ilave her bir kalem ya da kutu ilaç için 1 lira katılım payı uygulamaya yetkili olacak. Yeşil kart sahiplerinin Genel Sağlık Sigortasına devredilmesinden sonra da mevcut uygulamanın aynı şekilde devam ettirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilendiriliyor. -Van ve Simav'daki deprem mağdurlarına aylık- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, Van ve Simav'da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık bildirilmiş veya ödenmiş olmak şartıyla Kanunda öngörülen prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmaksızın kurumca aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili Kanunda öngörülen prim veya kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından SGK'ya ödenecek. Bu kapsama girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmayacak. -Aidat borçları yapılandırılıyor- Yapılan düzenlemeyle İş Kanunu'nda yer alan bazı idari para cezaları günün şartlarına uygun olarak güncelleniyor. Tasarıyla, Mesleki Yeterlilik Kurumu, gerçek veya tüzel kişilere sağlayacağı hizmetlerden gelir sağlayacak. Mesleki Yeterlilik Kurumunun faaliyette bulunduğu dönem içinde, mali imkansızlıklar sebebiyle ödeme güçlüğü yaşayan bazı sosyal taraf temsilcilerinin, kurumsal faaliyetlere katılımlarını sürdürmeleri maksadıyla, birikmiş borçlarını ödemelerinde kolaylık sağlanarak aidat borçlarının yeniden yapılandırılıyor.