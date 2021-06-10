Emekli rahibe, kumar alışkanlığı için müdürü olduğu okulu 835 bin dolar dolandırdığını itiraf etti

ABD'de emekli bir rahibe, kumar alışkanlığı için 10 yıldan uzun süre boyunca müdürü olduğu Katolik okulundan zimmetine toplam 835 bin dolar geçirdiğini itiraf etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin California eyaletinde bulunan St James Katolik Okulu'nun 79 yaşındaki eski müdürü Rahibe Mary Margaret Kreuper, 10 yıldan uzun süre boyunca okulun kayıt paralarını ve bağışları kişisel kredi kartı ödemeleri ve kumar alışkanlığı için kullandığını kabul etti. Rahibe'nin zimmetine geçirdiği toplam miktar 835 bin dolar olarak belirlendi.

Kreuper, ifadesinde okulun kayıt ödemeleri ve bağışları okuldaki rahibeler için ayrılan bir fona aktardığını daha sonra buradaki parayı kişisel harcamaları için kullandığını söyledi.

Savcılara göre, Kreuper aylık ve yıllık mali raporları okul yönetimine yanlış aktardığını kabul etti. Dolandırıcılık, Kreuper'in 2018'de emekliye ayrılmasından sonra gerçekleştirilen bir teftişte ortaya çıktı. Kreuper'in çalıştığı dönem okul personeline de "mali kayıtları yok edin" dediği öğrenildi.

Kreuper'in avukatları, müvekkillerinin "pişman" olduğunu ve "neden olduğu zarar için üzgün olduğunu" söyledi.

Kreuper'in duruşması 1 Temmuz'da gerçekleşecek. Emekli rahiba, federal hapishanede 40 yıl cezayla karşı karşıya.