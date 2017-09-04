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Emekli polisin silahını gösterirken vurduğu arkadaşı öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da emekli polis 55 yaşındaki Durmuş B

04 Eylül 2017 19:38

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da emekli polis 55 yaşındaki Durmuş B.\'nin, iddiaya göre, arkadaşı 43 yaşındaki Sinan Algan\'a gösterdiği silahı bir anda ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Algan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Samsun\'un İlkadım İlçesi Yaşardoğu Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. İddialara göre emekli polis Durmuş B., dışarıda beraber oturduğu Sinan Algan\'a tabancasını gösterirken silah birden ateş aldı. Sol göğüsüne bir kurşun isabet eden Sinan Algan, ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirlenen Sinan Algan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş B., ifadesinde arkadaşını kazara vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan emekli polis, bugün adliyeye sevk edildi.

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