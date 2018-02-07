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Emekli polisi, meslektaşı dolandırdı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da emekli polis memuru Faruk Çavuş (53), meslektaşı M

07 Şubat 2018 18:27

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da emekli polis memuru Faruk Çavuş (53), meslektaşı M.İ. tarafından 15 bin 260 lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Çavuş, \"Dolandıranın polis olması çok zoruma gitti\" dedi.
Başına gelen bir olayla ilgili Kepez Polis Merkezi\'ne giden emekli polis memuru Faruk Çavuş, burada adliye işlemlerini yapan polis memuru M.İ. ile tanıştı. Çavuş ile sohbeti ilerleten M.İ., durumunun olmadığını belirterek, iddiaya göre para istedi. Yanında 150 lira olduğunu belirten Çavuş, 100 lirasını M.İ.\'ye verdi.
Kısa süre sonra Faruk Çavuş\'u arayan M.İ., kent merkezinde ablasının adına işlettiği dükkanı devredeceğini söyledi. Bunun için Faruk Çavuş\'tan 80 bin lira \'hava parası\' isteyen M.İ., pazarlıkla 30 bin liraya düştü. M.İ., emekli meslektaşından 15 bin lira nakit, geri kalan 15 bin lira yerine otomobilini almayı kabul etti. M.İ.\'nin daveti üzerine polis merkezine giden Faruk Çavuş, 15 bin lirayı verdi. M.İ.\'den işyerinin sahibine imzalattığını belirttiği kira kontratını alan Çavuş, dükkâna ait 118 ve 43.34 liralık iki elektrik faturasını da ödedi.
İş yerine tadilata giden Faruk Çavuş, burada karşılaştığı mülk sahibiyle konuşunca dolandırıldığını anladı. Mülk sahibi, dükkanın icrayla satışta olduğunu belirterek, ayrıca M.İ. ile kiralama kontratı imzalamadığını söyledi.
M.İ. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Faruk Çavuş, meslektaşı tarafından dolandırılmasının kendisini çok üzdüğünü belirtti. Çavuş, \"Bir konu için ifade vermeye gitmiştim. Kendisine güvendim. Parasının olmadığını söyleyince 100 lira verdim. Daha sonra bunu isteyince, benden o parayı, çok güzel ifade aldığı için aldığını söyledi. Arkasından 15 bin lirayı da öyle verdim. Dolandırıldım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim\" dedi.

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