Emekli polis, öğretmenevinde intihar etti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Keskin İlçesi\'nde, emekli polis memuru 66 yaşındaki Kemal Basyanoğlu, öğretmenevinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Yaklaşık 3 yıl önce polis memurluğundan emekli olan, evli 3 çocuk babası Kemal Basyanoğlu, oturduğu Bodrum\'dan tek başına memleketi Keskin İlçesi\'ne gelip, öğretmenevinde kalmaya başladı. Bunalımda olduğu ileri sürülen Basyanoğlu, öğretmenevinde dün saat 20.00 sıralarında kendisine ait tabancasını başına dayayıp, tetiği çekti. Basyanoğlu\'nun cesedi, olay yerindeki inlecemelerin ardından otopsi için Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kemal Basyanoğlu bıraktığı notta, \'Beni memleketime gömün\' yazdığı öğrenildi.



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