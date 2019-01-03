Emekli polis memuru, barakada ölü bulundu

İzmir'in Dikili ilçesinde yılbaşı akşamından itibaren kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, bir barakada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dikili Bankalar Caddesi'ndeki bir barakada ceset olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gitti.

Yapılan incelemelerde cesedin emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'a (57) ait olduğunu tespit eden ekipler, Yılmaz'ın vücudunda bıçak ve tornavida izlerine rastladı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Yılmaz'ın en son beraber görüldüğü elektrikçi M.Y'yi (49) arama çalışması başlattı.

İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alınan Yılmaz'ın cenazesi, Dikili Belediyesi Mezarlığı'na defnedildi.