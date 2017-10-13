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Emekli polis, mandalina tartışmasında 2 pazarcıyı vurdu

Hüseyin TÜCCAR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA’da pazarda alışveriş yapan emekli polis memuru Gürkan Erol, mandalinaları beğenmeyip tartıştığı 2 pazarcıyı tabancayla vurarak yaralandı

13 Ekim 2017 23:57

Hüseyin TÜCCAR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA’da pazarda alışveriş yapan emekli polis memuru Gürkan Erol, mandalinaları beğenmeyip tartıştığı 2 pazarcıyı tabancayla vurarak yaralandı.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi\'ndeki Gökdere pazar yerinde meydana geldi. Geçen yıl emekli olan polis memuru Gürkan Erol, Özgür Dönmez’e ait tezgahtan mandalina almak istedi. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra Dönmez\'e, \"Bunları beğenmedim, Güzel mal sat\" dedi. Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu da, \"Beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var, onlardan al” diye karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gürkan Erol, belindeki ruhsatlı tabancasını çekip, Özgür Dönmez‘i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu’yu ise ayaklarından vurdu. Büyük paniğin yaşandığı pazarda alışveriş yapanlar, sağa sola kaçıştı.
Bu sırada pazar yerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Timleri, elinde silahla, \"Yanıma yaklaşmayın, ben panik atak hastasıyım, hepinizi vururum” diyen Gürkan Erol’u sakinleştirip, gözaltına aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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