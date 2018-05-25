Emekli polis kaligrafi sanatında usta oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da emekli polis memuru Rıza Mahmutoğlu, güzel yazma sanatı \'kaligrafi\'de kendini geliştirip hem yurtiçinden hem de yurtdışından siparişler almaya başladı.

Manisa\'da yaşayan Rıza Mahmutoğlu, emekli olduktan sonra kaligrafi sanatına ilgi duymaya başladı. Kurslara giderek, bu sanatı öğrendi. Manisa\'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Molla Şaban Camii\'nin bahçesinde kaligrafi sanatına yönelik eserler yapıp, satan emekli polis memuru Mahmutoğlu\'nun ortaya çıkardığı eserler sanatseverlerin ilgisini çekti. Mahmutoğlu, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da siparişler almaya başladı. Bugüne kadar birçok kişiye eğitim verdiğini ancak herhangi bir kurs ücreti almadığını ifade eden Mahmutoğlu yeni kursiyer bulamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Rıza Mahmutoğlu, \"Polislikten emekli olduktan sonra bu sanata yöneldim. Kaligrafi ve hat sanatına karşı sempatim var, seviyorum. Emekli olduktan sonra başladım önceden de yazıyordum. Devamlı uğraşıyordum emekli olduktan sonra da profesyonel olarak çalışmalara başladım. Yurt içerisinde sergilere katıldım. Hediyelik eşya üzerinde kaligrafi olarak, gravürle, yağlı boya değişik eserler yapıyorum. Bunları yaparken kaligrafi kalemleri kullanıyoruz\" diye konuştu.

Özel sipariş de aldığını dile getiren Rıza Mahmutoğlu, \"Tuğra çalışmaları oldukça ilgi gördü. Hatta öyle oldu ki yurt dışına çalıştık. Tuğra için yurt dışına çok sipariş oldu. Birisi buradan ABD\'ye hediye olarak götürmüştü. Oradan siparişler gelmeye başladı. Tuğraya değer veriyorlar. Özellikle gelin ve damadın ismini düğün hediyesi olarak yazdıranlar da çok\" dedi. Cam bardak, tabak, gravür gibi istenilen pek çok eşya üzerine kaligrafi sanatıyla yaptığı eserleri Mahmutoğlu, türüne göre 5 ile 150 liradan satışa sunuyor. Rıza Mahmutoğlu\'ndan kaligrafi sanatını öğrenen Sevda Çakmer de sabırla bu sanatı yaptığını anlattı.



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