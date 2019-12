Emekli polis, hastanede terör estirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'de bir yakınını ziyarete giden Terörle Mücadele Şubesi'nden emekli polis İsmail T., Acil Servis'ten hastaneye girmeye çalışınca kendisine izin vermeyen güvenlik görevlisine sinirlenerek tabancasını ateşledi. İsmail T.'nin silahından çıkan kurşun, olayla ilgisi bulunmayan Alican Beder'in bacağına isabet etti. İsmail T. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servis içindeki danışma masasının önünde meydana geldi. Hastaneye bir yakınını ziyarete giden emekli polis İsmail T., Acil Servis kapısından girmeye çalışınca özel güvenlik görevlileri ona izin vermedi. Sinirlenen İsmail T., belindeki ruhsatlı tabancasını çekip 2 el ateşledi. Kurşunlardan biri, Yomra'da ağaçtan düşen kayınpederi Asım Durmaz'ı hastaneye getiren ve kavgayı ayırmaya çalışan Alican Beder'in bacağına isabet etti. Yaralanan Beder'e ilk müdahale hemen Acil Servis içinde yapıldı. Beder'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, emekli polis İsmail T. silahıyla birlikte gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Teyfik Özlü ise olayın polis ile özel güvenlik görevlisinin tartışmasından kaynaklandığını belirterek, “Hastaneye böyle her isteyen silahıyla gelmemeli. Biz sağlık çalışanları olarak her an burda ağır hastalara müdahale ediyoruz. Ölümcül olaylar oluyor. Böyle durumlarda insanlar elinde silahla hastaneye gelip kızdığı sinirlendiği zaman ateş edecekse biz burda nasıl görev yapacağız. Biz hastane çalışanları olarak şiddetle kınıyoruz” dedi.