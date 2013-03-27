Emekli polis eşini vurup intihar etti

Edirne'de, bugün boşanma davası olan emekli polis, hemşire olan eşini çalıştığı hastanenin bahçesinde tabancayla vurarak öldürdü. Aynı silahla kendisini vuran emekli polis, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Edirne'de emekli polis memuru, hemşire eşini hastane bahçesinde tabancayla öldürdü. Daha sonra kendisini başından vuran emekli polisin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alınan bilgiye göre, Necip Dönmez, Edirne Devlet Hastanesi'nde hemşire olan eşi Nurcan Dönmez'le hastane bahçesinde bir süre görüştükten sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Dönmez, tabancayla eşine 3 el ateş etti. Dönmez, daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu.

Göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Nurcan Dönmez, hemşire arkadaşları ve güvenlik görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan emekli polisin ise hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada, Dönmez çiftinin bugün boşanma davası olduğu öğrenildi.



'Silahı alınmış'



Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, olayın ardından hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ceylan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olayla karşı karşıya oluklarını belirtti.

Polis memurunun yaklaşık 2 ay önce emekli olduğunu anlatan Ceylan, ''Daha önce hemşire hanımın eşinden şikayetçi olduğuna yönelik müracaatı olmuştu. Savcılık, polis memurunun silahını almıştı. Daha sonra bayanın şikayetini geri aldığını öğrendik. Bu nedenle koruma verilmedi. Emekli polisin beylik silahı savcılıktaydı. Herhalde başka bir silah bulmuş. Üzücü bir olay'' şeklinde konuştu.