Emekli paşalar tutuklu subayların aileleri için para topluyor

T24

Tatbikat-harp oyunu

‘Yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor’

Emekli komutanlar oy kullanmaya geldi kapıda Jammer'larla güvenlik sağlandı

Üyelik için 35 bin lira alınıyor

Büyük Kulüp’te Duran Akbulut yeniden başkan

1344 oy

1269 oy

395 oy

Bu açıklamayı Türkiye’nin önemli isimlerinin üye olduğu 128 yıllık Büyük Kulüp’ün başkanlık yarışında, adaylardan Gündüz Kaptanoğlu’nun listesine ilk sıradan giren Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Salim Dervişoğlu yaptı.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, “Kafes Eylem Planı, Balyoz soruşturması ve Ergenekon davalarında emekli ve muvazzaf askerler gözaltına alındı, tutuklandı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Dervişoğlu şu yanıtı verdi:“Öncelikle işin insani boyutundan başlamak lazım. Tutuklananların maaşları yarıya indi. Aileleri zor durumda. Kiminin üniversite çağında çocuğu, kiminin yetişkin kızı var. Biz emekli deniz kuvvetleri üyeleri aramızda para toplayıp ailelerine yardım ediyoruz.” Derviş-oğlu’nun yardım ettikleririni söylediği muvazzaf subayların şu andaki sayısı şöyle: Balyoz soruşturmasında 20 subay tutuklu, aralarında 3 amiral var. Amirallere suikast iddiasından 9 denizci teğmen tutuklu. Poyrazköy soruşturmasında ise 2 denizci tutuklu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141’inci maddesine göre tutuklanan memurlara yarım aylık ödeniyor. Subaylar eğer beraat ederlerse kesintilerini toplu olarak alabiliyor. Cezaevindeki emekli subayların maaşlarında ise herhangi bir kesinti yapılmıyor.Dervişoğlu tutuklamalarla ilgili şunları söyledi: “Tecrübelerimizle karşılaştırdığımızda bu eylem planlarında yanlış anlamalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu meselelerin açığa çıkması için yargıçların, ‘plan tatbikatı nedir, harp oyunu nedir’ bunları iyi anlamaları gerekiyor. Bu eylem planlarını anlamak için harp akademilerinden referans alabilirler. Bahsedilen ve birçok askerin tutuklanmasına neden olan planlar yazılmış birer senaryo. Silahlı Kuvvetler bazen askerleri eğitmek için bu tarz senaryolar yazarlar.”Son dönemde yaşanan gözaltılar karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Dervişoğlu, bu yaşanan olaylardan insanların ders çıkarması gerektiğini belirtti. Salim Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ergenekon’u ben gazetelerden öğrendim. Bir sepet var, içini dolduruyorlar. Ben de henüz Ergenekon’u ve insanların neden tutuklandığını anlamadım. Ama iyimserliğimi koruyorum. Bu yaşananlardan da ders çıkarmak gerekiyor. Gerçekler ortaya çıkacak, insanlar seçimlerini daha iyi yapacaktır bundan sonra.”- Yaklaşık 6 bin üyeye sahip olan Büyük Kulüp’ün Çiftehavuzlar’da ana caddeye bakan girişi dün sabah saatlerinden itibaren oldukça kalabalık görüntülere sahne oldu. Kulübün önü sandık başına geçmek için sıraya giren üyelerle dolup taştı. Giriş ve çıkışlar sırasında trafik tıkandı. Seçimde 21 sandıkta 100’ün üzerinde görevli vardı.- Sabah saat 10.00’da başlayıp, akşam 18.00’e kadar süren seçimlerde 3.008 kişi oy kullandı. Seçimler öncesi favori olarak gösterilen 14 yıllık başkan Duran Akbulut yeniden seçildi. Kaptanoğlu ise az bir farkla başkanlık yarışında ikinci oldu. Büyük Kulüp seçimlerinden öne çıkan notlar şöyle...- 128 yıldan bu yana siyasilerin, bürokratların, bilim, sanat ve iş dünyasının önemli simalarının üye olduğu Büyük Kulüp’teki başkanlık seçimlerinde eski Kuvvet Komutanlarının varlığı dikkat çekti. Seçimde eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Salim Dervişoğlu, emekli Orgeneral Çevik Bir gibi isimler de vardı. Dervişoğlu ve Bir farklı listelerden yönetime aday olmuşlardı. Seçimlerden mutlu ayrılan Çevik Bir oldu.- Eski paşaların gelmesiyle Büyük Kulüp önündeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı. Kapının önünde frekans-sinyal karıştırıcı jammer’ların kullanılması dikkat çekti. Seçimi takip etmek isteyen basın mensupları ise uzun süre kapının dışında bekletildi, seçim alanına alınmadı.- Büyükanıt, Kıvrıkoğlu ve Bir, oy kullandıktan sonra seçimin yapıldığı bölümün yakınındaki bir odada bir süre sohbet etti. Çıkışta ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktılar.- Seçimlerde oy kullanmaya siyaset dünyasından da tanınan isimler geldi. Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, eski bakanlardan Cavit Çağlar, Yüksel Yalova bunlardan bazılarıydı.- Sanatçılardan ise İbrahim Tatlıses ve Tekin Akmansoy göze çarptı..- Büyük Kulüp’e üyelik referansla oluyor. Giriş üyeliği için 35 bin lira alınıyor. Sonrasında da her ay 150 lira aidat toplanıyor. Kulübün 2009 yılı geliri 13 milyon lirayı buluyor.Çiftehavuzlar’daki Büyük Kulüp’te dün yapılan seçimlerde toplam 1.344 oy alan Duran Akbulut başkan olarak seçildi. Adaylardan Gündüz Kaptanoğlu 1.269 oy alırken, Mehmet Kuriş’in aldığı oy sayısı 395’te kaldı. Duran Akbulut ve yönetimi galibiyeti birbirlerinesarılarak kutladılar.- Çevik Bir (Emekli Orgeneral)- Tevfik Altınok (Hazine ve Dış Tic. E. Müsteşarı)- Doğan Cansızlar (Doç. Dr. emekli SPK Başkanı)- Mehmet Seren Dinçler (Avukat)- M. Melih Tavukçuoğlu (Kimya Mühendisi)- Metin Baylav (Turizm ve Otelci)- Okan Oğuz (Sanayici, İhracatçı, TİM Emekli Başkanı)- Talat Yılmaz(E. Kızılay Genel Başkanı Yüksek Mühendis)- İnal Aydınoğlu (Yönetici)- Salim Dervişoğlu (E. Oramiral Dnz Kuv. E. Komutanı)- Yalçın Sabancı (Yasa Holding Yön. Kur. Başk.)- Tufan Türenç ( Hürriyet gazetesi Yazı İşleri Müd.)- Ersin Eti (Dr. Yüksek Mühendis)- Ercan Targay ( Finans Danışmanı)- Rıdvan Kartal (Zeyport Liman İşletmeleri Başkanı)- İlter Ural (İstak Vakfı Genel Müdürü)- Nergis Erdem (Erdemir İstanbul Bölge Müdürü)- Ergun Erez ( Müteahhit)- Alaeddin Küçükçalık (Sanayici)- Prof. Dr. Ertan Oktay (Doğuş Üniversitesi, İktisat)- Ali İhsan Karacan (SPK Eski Başkanı, Bankacı)- E. Başar Nuhoğlu (Hukukçu-Sanayici)- Mustafa İhsan Coşkun (Gençlik ve Spor Genel Müdürü)- Ayşe Botan Berker (FITCH Genel Müdürü)- Ali Tamer Celasun ( Mak. Yük. Mühen.)- Nuri Hasoğlu (Kadir Has Üniv. Mütevelli Başkanı)- Kaya Çehreli (İşadamı)- Zekai Tosun (Yeminli Mali Müşavir)- C. Josef Hodara (İşadamı)