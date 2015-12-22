T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbuğ: TSK'ya komplo kuruldu, haberleri cemaat servis etti, bunlar gazeteci değil

"Özellikle verilen haberler, görüntüler ileride aleyhimize kullanılabilir"

22 Aralık 2015 19:08

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbauğ, kendisinin de tutuklandığı Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komplo kurulduğunu söyledi. Başbuğ soruşturmalara dayanak oluşturan haberleri Gülen cemaatinin servis ettiğini öne sürerek, "Ben bunlara gazeteci diyemiyorum. Benim gözümde bunlar gazeteci değil" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ gündeme dair soruları yanıtladı. Güneydoğu'daki kent içinde gerçekleşen çatışmalarla ilgili "Özellikle verilen haberler, görüntüler ileride aleyhimize kullanılabilir" dedi.

İlker Başbuğ, şunları söyledi:

 

"Medya dikkat ediyor ama..."

 

"Meskün mahallerde halk olduğu için dolayısıyla dışarıya karşı bu istismar edeci haberler olabilir. Medya dikkat ediyor ama bu konuda biraz daha dikkatli olmak lazım. Özellikle verilen haberler, görüntüler ileride aleyhimize kullanılabilir."

 

"Ben bunlara gazeteci demiyorum"

 

"TSK’ya karşı bir komplo oynandı. Ben bu komplonun arkasında 3 unsur görüyorum. Birincisi, Bush dönemi ABD yönetimi. İkinci fail; Cemaat. İnsanların canını yakan, canını alan, gazetelerinde manşetler yapan bu kimselerden bazıları şimdi başka davadan cezaevlerinde. Ben bunlara gazeteci diyemiyorum. Benim gözümde bunlar gazeteci değil. Bunlar zamanında TSK’ya yapılan komplodaki baş oyuncular. Ve üçüncüsü siyasi iktidar. Dönemim başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı zamanında ne dedi, ‘Biz aldatıldık’ dedi. Bir konuşmasında da, ‘Ne istediler de vermedik?’ Yani bu kesin. Siyasi iktidar da destek verdi. Yani 3 ayağı bu olayın var."

 

ETİKETLER

ilker başbuğtarafsız bölgeçatışmamedyacemaat

İlgili Haberler

Hakan'dan cemaatçilere: İlker Başbuğ suçlamasına inandın, Cemal Uşak'ın terörist olabileceğine mi inanmıyorsun

"Cemal Uşak, melek gibidir; gıybet bilmez, haset bilmez, yedi günahın yedisinden de kaçınır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24