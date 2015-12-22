Başbuğ: TSK'ya komplo kuruldu, haberleri cemaat servis etti, bunlar gazeteci değil

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbauğ, kendisinin de tutuklandığı Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komplo kurulduğunu söyledi. Başbuğ soruşturmalara dayanak oluşturan haberleri Gülen cemaatinin servis ettiğini öne sürerek, "Ben bunlara gazeteci diyemiyorum. Benim gözümde bunlar gazeteci değil" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olan 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ gündeme dair soruları yanıtladı. Güneydoğu'daki kent içinde gerçekleşen çatışmalarla ilgili "Özellikle verilen haberler, görüntüler ileride aleyhimize kullanılabilir" dedi.

İlker Başbuğ, şunları söyledi:

"Medya dikkat ediyor ama..."

"Meskün mahallerde halk olduğu için dolayısıyla dışarıya karşı bu istismar edeci haberler olabilir. Medya dikkat ediyor ama bu konuda biraz daha dikkatli olmak lazım. Özellikle verilen haberler, görüntüler ileride aleyhimize kullanılabilir."

"Ben bunlara gazeteci demiyorum"

"TSK’ya karşı bir komplo oynandı. Ben bu komplonun arkasında 3 unsur görüyorum. Birincisi, Bush dönemi ABD yönetimi. İkinci fail; Cemaat. İnsanların canını yakan, canını alan, gazetelerinde manşetler yapan bu kimselerden bazıları şimdi başka davadan cezaevlerinde. Ben bunlara gazeteci diyemiyorum. Benim gözümde bunlar gazeteci değil. Bunlar zamanında TSK’ya yapılan komplodaki baş oyuncular. Ve üçüncüsü siyasi iktidar. Dönemim başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı zamanında ne dedi, ‘Biz aldatıldık’ dedi. Bir konuşmasında da, ‘Ne istediler de vermedik?’ Yani bu kesin. Siyasi iktidar da destek verdi. Yani 3 ayağı bu olayın var."