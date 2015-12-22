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Hakan'dan cemaatçilere: İlker Başbuğ suçlamasına inandın, Cemal Uşak'ın terörist olabileceğine mi inanmıyorsun

"Cemal Uşak, melek gibidir; gıybet bilmez, haset bilmez, yedi günahın yedisinden de kaçınır"

22 Aralık 2015 12:33

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Akil İnsanlar Heyeti üyesi olan Cemal Uşak’ın, 'Fethullah Gülen terör örgütü' davası kapsamında silahlı terör örgütü üyeliğinden suçlanmasına cemaate yakın isimlerin, “Melek gibi adam nasıl terörist olur?” diyerek tepki gösterdiğini belirterek, “Ey Cemaatçi kardeşim! Sen ülkenin silahlı kuvvetlerinin en tepesindeki adamın terör örgütünün lideri olabileceğine inanıyorsun da... Cemal Uşak’ın terörist olabileceğine mi inanmıyorsun?” dedi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Melek gibi adam nasıl terörist olurmuş?” alt başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2015) yazının ilgili bölümü şöyle:

Cemal Uşak...

Cemaat’in has adamlarındandır. Hakikaten melek gibidir. Namazında niyazında evliya gibi adamdır. Gıybet bilmez, haset bilmez, yedi günahın yedisinden de kaçınır.

Diyaloğun ve hoşgörünün cisimleşmiş hali gibidir. Hükümetin akil adamıdır. Mazlumların dostu, zalimlerin hasmıdır. Karıncayı incitmezdir.

*

Şimdi bu Cemal Uşak, “terörist” diye aranıyormuş.

Cemaatçiler soruyor:

“Melek gibi adam nasıl terörist olur?”

*

Hoca Nasrettin’in “doğuran kazan” hikâyesindeki gibi konuşmak isterim:

Ey Cemaatçi kardeşim! Sen ülkenin silahlı kuvvetlerinin en tepesindeki adamın terör örgütünün lideri olabileceğine inanıyorsun da... Cemal Uşak’ın terörist olabileceğine mi inanmıyorsun?

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